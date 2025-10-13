آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ معاملہ: لالو یادو اور دیگر ملزمین کے خلاف فرد جرم عائد
راؤز ایونیو کورٹ نے آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ کیس میں لالو یادو، تیجسوی اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات طے کر دیے ہیں۔
Published : October 13, 2025 at 1:47 PM IST
نئی دہلی: بہار اسمبلی انتخابات کے دوران آر جے ڈی کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ راؤز ایونیو کورٹ نے آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ کیس میں لالو پرساد یادو، تیجسوی یادو اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کر دیے ہیں۔ اب اس معاملے میں تمام ملزمان کے خلاف مقدمے کی کارروائی آگے بڑھے گی۔ وہیں زمین کے بدلے نوکری گھوٹالہ معاملے میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم آج ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں سی بی آئی عدالت اب 10 نومبر کو اپنا حکم سنائے گی۔
راؤز ایونیو کورٹ کے خصوصی سی بی آئی جج وشال گوگنے نے آئی آر سی ٹی سی گھوٹالہ کیس میں لالو پرساد، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو سمیت 14 ملزمان کے خلاف الزامات طے کیے۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ یہ کرپشن کا کیس ہے اور عدالت ملزمان کے دلائل سے متفق نہیں ہے۔ تینوں ملزمین نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو غلط بتایا اور خود کو بے گناہ قرار دیا۔
#WATCH | Delhi: RJD leader Tejashwi Yadav leaves from the Rouse Avenue Court.— ANI (@ANI) October 13, 2025
The Rouse Avenue court framed charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case. This case… https://t.co/F9E3EhYfJM pic.twitter.com/zpX2ecXFcC
عدالت نے کہا کہ سی بی آئی نے سماعت کے دوران کڑی در کڑی ثبوت پیش کیے۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ اس گھوٹالہ کی سازش لالو پرساد یادو کے علم میں کی گئی تھی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزمان ایک بڑی سازش میں ملوث تھے، جس کا فائدہ لالو خاندان کو پہنچا۔ رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کو بہت کم قیمت پر زمین ملی۔
عدالت نے لالو پرساد یادو کو کھڑے ہونے کو کہا
سماعت کے دوران عدالت نے لالو پرساد یادو کو کھڑے ہونے کو کہا اور ان پر لگے الزامات بتائے۔ عدالت نے ان سیکشنز کا بھی ذکر کیا جن کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں ان میں تعزیرات ہند کی دفعہ 420، دفعہ 120B، اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ کی دفعہ 13(2) اور 13(1)(d) شامل ہیں۔ تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو پر بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کے تحت فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی۔
#UPDATE | IRCTC hotels corruption case | The Rouse Avenue court frames charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others.— ANI (@ANI) October 13, 2025
This case pertains to alleged corruption in the tender of two IRCTC hotels in… https://t.co/VTz3gzjDRZ
عدالت نے تمام ملزمین کے خلاف جعل سازی کے الزامات بھی طے کیے۔ عدالت نے لالو پرساد یادو سے پوچھا کہ کیا وہ الزامات کو قبول کرتے ہیں، خود کو قصوروار سمجھتے ہیں یا مقدمے کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ الزامات جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے رابڑی دیوی کو ان خلاف لگے الزامات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے ان کو کم قیمت پر زمین ملی۔
رابڑی دیوی نے سازش اور دھوکہ دہی کے الزامات سے انکار کیا۔ عدالت نے پوچھا کیا آپ الزامات کو قبول کرتے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ تینوں ملزمین لالو پرساد، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مزید پڑھیں:
نوکریوں کے لیے زمین: سی بی آئی نے لالو یادو کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست کی مخالفت کی
نوکری کے بدلے زمین گھوٹالہ: لالو یادو نے سپریم کورٹ سے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے کی اپیل کی
جو جانوروں کا چارہ کھا سکتے ہیں وہ کسان کی حالت کبھی نہیں بدل سکتے، مودی