'انٹرنیٹ چائے سے سستا': پی ایم مودی نے 9ویں انڈیا موبائل کانگریس 2025 کا افتتاح کیا
وزیر اعظم مودی نے IMC 2025 کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں انٹرنیٹ اب ایک کپ چائے سے بھی سستا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے یشوبھومی میں 9ویں انڈیا موبائل کانگریس (آئی ایم سی) 2025 کا افتتاح کیا۔ یہ تقریب محکمہ ٹیلی کمیونیکیشنز اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ آئی ایم سی ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلی کام، میڈیا اور ٹیکنالوجی ایونٹ ہے۔ پی ایم مودی نے ڈیجیٹل جدت اور کنیکٹیویٹی میں بھارت کی پیشرفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں ایک جی بی وائرلیس ڈیٹا کی قیمت اب ایک کپ چائے سے بھی کم ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی پہلے سے کہیں زیادہ سستی ہو گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اب کوئی مراعات یا عیش و آرام نہیں ہے۔ یہ اب ہر ہندوستانی کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔" "وہ ملک جو کبھی 2G کے ساتھ جدوجہد کرتا تھا، آج 5G تقریباً ہر ضلع تک پہنچ چکا ہے۔" پی ایم مودی نے بتایا کہ بھارت آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹیلی کام مارکیٹ ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی 5G مارکیٹ بھی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک میں دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈویلپر آبادی ہے۔
بھارت کے پاس قیادت کرنے کے لیے افرادی قوت، نقل و حرکت اور ذہنیت موجود ہے۔ انہوں نے حال ہی میں لانچ کیے گئے "میڈ اِن انڈیا 4G اسٹیک" کا ذکر کیا۔ اس سے بھارت عالمی سطح پر ان پانچ ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ مقامی ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی طاقت پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ گھریلو 4G اور 5G نیٹ ورکس ہموار کنیکٹیویٹی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ پورے ملک میں تیز اور قابل اعتماد انٹرنیٹ فراہم کریں گے۔ ڈیجیٹل حفاظت کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ سائبر فراڈ کو روکنے کے لیے قوانین کو مضبوط کیا گیا ہے۔
عالمی سرمایہ کاروں اور جدت پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھارت میں عالمی سپلائی چین کی رکاوٹوں کا حل پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ بھارت میں سرمایہ کاری، جدت اور پیداوار کا بہترین وقت ہے۔" انڈیا موبائل کانگریس 2025، 8 سے 11 اکتوبر تک منعقد ہوگی۔ اس کا تھیم "Innovate to Transform" ہے، جو بھارت کے ڈیجیٹل تبدیلی کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ٹیلی کام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تازہ ترین پیشرفت کو پیش کرے گا۔
اس میں عالمی رہنما، پالیسی ساز، صنعت کے ماہرین اور جدت پسند اکٹھے ہوں گے۔ اس ایونٹ میں 150 سے زائد ممالک سے 1.5 لاکھ سے زیادہ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ اس میں 7,000 عالمی مندوبین اور 400 شریک کمپنیاں شامل ہوں گی۔ یہ ایونٹ 5G/6G، مصنوعی ذہانت، سمارٹ موبلٹی، سائبر سیکیورٹی، کوانٹم کمپیوٹنگ اور گرین ٹیکنالوجی پر مشتمل 1,600 سے زیادہ جدید استعمال کے کیسز پیش کرے گا۔ یہ اختراعات 100 کیوریٹڈ سیشنز میں پیش کی جائیں گی۔ ان کی قیادت دنیا بھر سے 800 ممتاز مقررین کریں گے۔ IMC 2025 میں عالمی تعاون بھی دیکھنے کو ملے گا۔ جاپان، کینیڈا، برطانیہ، روس، آئرلینڈ اور آسٹریا کے سرکاری وفود کا خیرمقدم کیا جائے گا۔
اس موقع پر یونین کمیونیکیشنز کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا، "اس سال، وزیر اعظم صاحب، ہم ایک غیر معمولی ورلڈ کپ، اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ 2025، انڈیا ایڈیشن بھی منعقد کر رہے ہیں۔" اس میں 550 کمپنیاں 300 وینچر کیپیٹلسٹ اور پرائیویٹ ایکویٹیز کے ساتھ فنانس کے لیے مقابلہ کریں گی۔ ان میں سے پندرہ کمپنیوں کا انتخاب کیا جائے گا اور انہیں سان فرانسسکو میں بین الاقوامی ورلڈ کپ مقابلے میں بھیجا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم کی رہنمائی سے بھارت اس ورلڈ کپ سے فاتح بن کر واپس آئے گا۔