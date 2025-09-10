نیپال سرحد پر بھارتی سیکوریٹی اہلکار ہائی الرٹ
ایس ایس بی نے جیل سے فرار ہوکر نیپال سرحد پار کرنے کی کوشش کے دوران 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔
لکھنؤ: نیپال کی سرحد سے متصل بھارتی ریاستوں کے حکام ہمسایہ ملک میں جاری بدامنی کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہیں۔ دریں اثنا، بھارت کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز بھارتی شہریوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی، جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ نیپال کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں جب تک کہ حالات مستحکم نہیں ہوجاتے۔ نیپال میں پہلے سے موجود لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ گھر کے اندر ہی رہیں اور سڑکوں پر نکلنے سے گریز کریں، اور نیپالی حکام اور کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کے ذریعہ جاری کردہ حفاظتی مشوروں پر عمل کریں۔
نیپال میں پھنسے ہندوستانیوں کی مدد کے لیے لکھنؤ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ہیلپ لائن نمبر 0522-2390257، 0522-2724010 اور 9454401674 ہیں، جبکہ ایک واٹس ایپ نمبر 9454401674 چوبیس گھنٹے کام کرے گا۔ اتر پردیش پولیس کے سوشل میڈیا یونٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نیپال سے متعلق کسی بھی حساس معلومات یا پوسٹس پر مسلسل نظر رکھے اور ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کرے۔
نیپال کے مہوتاری ضلع میں ایک جیل توڑ کر 550 قیدی فرار ہوگئے۔ یہ واقعہ سیتامڑھی سے متصل بھیٹھہ سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ وہ بھارت میں داخل ہوسکتے ہیں۔ اسی لئے سرحد پر سیکوریٹی کو سخت کردیا گیا۔ وہیں اطلاعات کے مطابق کچھ قیدی پکڑے گئے اور کچھ ابھی بھی فرار ہیں۔
پڑوسی ملک میں جاری عدم استحکام کے درمیان سرحدی اضلاع کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ بہار پولیس اور ایس ایس بی دونوں ہی سرحد پر گشت کر رہے ہیں۔ جلیشور کے سیتامڑھی کے ایک تاجر، منوج کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مظاہرین نے پیر کی شام جیل پر حملہ کیا، جس کے بعد جیل سے 550 قیدی فرار ہو گئے۔ بعد میں پورے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیپال پولیس نے فرار ہونے والے قیدیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کسی کو بہار میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہند-نیپال سرحد پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ایس ایس بی ذرائع نے انکشاف کیا کہ منگل کی رات 10 قیدیوں کو اس وقت پکڑا گیا جب انہوں نے بہار کو پار کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں انہیں سیتامڑھی کے سرسند اور بھٹھا پولیس اسٹیشن کے حوالے کردیا گیا۔ ان میں سے دو بھارتی ہیں۔ سات کو بھٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ تین کو تھانہ سرسنڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔