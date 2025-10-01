ETV Bharat / bharat

بھارتی فوج کی جدید جنگی تیاری: اروناچل پردیش میں ‘ڈرون کووچ‘ کی مشق

کووچ مشق میں انسداد ڈرون نظام کی کے علاوہ ڈرون جنگ کی اگلی نسل کے لیے بھارتی فوج کی جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔

بھارتی فوج کی جدید جنگی تیاری: اروناچل پردیش میں ‘ڈرون کووچ‘ کی مشق
بھارتی فوج کی جدید جنگی تیاری: اروناچل پردیش میں ‘ڈرون کووچ‘ کی مشق (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2025 at 5:39 PM IST

ایٹا نگر : بھارتی فوج نے حال ہی میں اپنی جدید صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، جو ڈرون جنگ سے لے کر ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ صرف مشقیں نہیں، بلکہ ہمارے جوانوں کے عزم اور مہارت کا ثبوت ہیں۔

بھارتی فوج کی سپیئر کور نے مشرقی اروناچل پردیش میں "ڈرون کووچ" نامی ایک اہم مشق کا انعقاد کیا۔ یہ مشق 25 سے 28 ستمبر تک جاری رہی، جس کا مقصد ڈرون جنگ کے لیے فوج کی تیاری کو جانچنا تھا۔ اس میں جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجیز اور انسداد ڈرون نظاموں کا جائزۃ لیا گیا۔

اس چار روزہ مشق میں ہند-تبت سرحدی پولیس (آئی ٹی بی پی) کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ مختلف حکمت عملی کے منصوبے اور جنگی حالات کی مشق کی گئی تاکہ کثیر ڈومین تکنیکی میدان جنگ میں فوج کی تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہدف کی نشاندہی، فعال/غیر فعال انسداد ڈرون اقدامات اور ہدف کو کامیابی سے بے اثر کرنے کی تکنیکوں پر عمل کیا گیا۔

اس مشق سے حاصل ہونے والا قیمتی تجربہ سے بھارتی فوج کو مستقبل کے آپریشنل ماحول کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ ڈرون جنگ میں کامیابی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ مشق جدید کاری اور آپریشنل مہارت کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانے کے بھارتی فوج کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔

