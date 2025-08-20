ETV Bharat / bharat

بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے: تھرور

کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے پاکستان پرزور دیا کہ وہ اپنی سرزمین سےسرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرکےاخلاص کا مظاہرہ کرے

بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے: تھرور
بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے: تھرور
Published : August 20, 2025 at 10:39 AM IST

نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما ششی تھرور نے منگل کو کہا کہ بھارت میں بار بار دھوکہ دہی کے بعد اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام آباد پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرکے اخلاص کا مظاہرہ کرے۔

وہ سابق سفیر سریندر کمار کی تدوین کردہ کتاب کے اجراء کے موقع پر بات کر رہے تھے۔ ترواننت پورم کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ 1950 میں جواہر لعل نہرو کے لیاقت علی خان کے ساتھ معاہدے سے لے کر 1999 میں اٹل بہاری واجپائی کے لاہور بس سفر اور 2015 میں پی ایم مودی کے لاہور دورے تک، ہندوستان کی کوششوں کو پاکستان کی دشمنی نے پس پشت ڈال دیا۔

پاکستان کے رویے کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، ذمہ داری ان پر ہے۔ انہیں اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے کیمپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے کی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کرتا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کے پاس پاکستان میں 52 افراد، تنظیموں اور مقامات کے ناموں کی فہرست ہے۔ تھرور نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نہیں جانتا کہ وہ موجود ہیں۔

انہوں نے کہا، 'انہیں روکو، ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کرو، کوئی سنجیدہ ارادہ دکھائیں۔' ایک بار ایسی کارروائی کی گئی تو بھارت بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ابھی پہلا قدم نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے 2008 کے ممبئی حملوں کا بھی ذکر کیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے حوالے سے بھاری ثبوت پاکستان کو سونپے۔ اس میں لائیو انٹرسیپٹس اور ڈوزیئرز شامل تھے، پھر بھی کسی ایک ماسٹر مائنڈ پر مقدمہ نہیں چلایا گیا۔

انہوں نے کہا کہ حملوں کے بعد نئی دہلی نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن اس کے بعد ہونے والی اشتعال انگیزیوں نے بھارت کے پاس بہت کم آپشنز چھوڑے، جس کے نتیجے میں 2016 میں سرجیکل اسٹرائیکس اور 'آپریشن سندور' ہو گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی جمہوری حکومت بالخصوص بھارت کب تک خاموش رہے گا۔

مزید پڑھیں: مرکزی حکومت پی ایم مودی کے مجوزہ تیانجن دورے سے پہلے چین پر اپنا موقف واضح کرے: اسد الدین اویسی

کانگریس لیڈر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سرحدوں پر امن قومی مفاد کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس اور جرمنی کے درمیان مفاہمت اور ویتنام کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو دشمنوں کے شراکت داروں میں بدلنے کی مثالوں کے طور پر حوالہ دیا۔

