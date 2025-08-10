نئی دہلی: بھارت نے 15 اگست کو الاسکا میں امریکہ اور روس کے درمیان طے شدہ ملاقات کا خیرمقدم کیا، جس کا مقصد یوکرین تنازع کو ختم کرنا ہے، وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
ہفتہ کو جاری کردہ ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس موقف کو دہرایا کہ "یہ جنگ کا دور نہیں ہے" اور کہا کہ بھارت بحران کو حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔
جیسوال نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ "بھارت 15 اگست 2025 کو الاسکا میں ہونے والی میٹنگ کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے مفاہمت کا خیرمقدم کرتا ہے۔ اس میٹنگ میں یوکرین میں جاری تنازع کو ختم کرنے اور امن کے امکانات کو کھولنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی مواقع پر کہا ہے، "یہ جنگ کا دور نہیں ہے"۔ اس لیے بھارت متوقع ملاقات کی حمایت کرتا ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
Statement by Official Spokesperson⬇️
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ الاسکا میں ایک ہفتے کے اندر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے اور کہا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ماسکو اور کیف کے درمیان حتمی معاہدے میں علاقوں کا تبادلہ شامل ہو سکتا ہے۔
کریملن نے بعد ازاں اس اجلاس کی تصدیق کرتے ہوئے اس مقام کو "کافی منطقی" قرار دیا۔ کریملن کے معاون یوری یوشاکوف نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا، "صدر خود بلاشبہ یوکرائنی بحران کے طویل مدتی اور پرامن حل کے حصول کے لیے آپشنز پر بات کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔" فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک دسیوں ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پوتن نے ٹرمپ کے ساتھ سربراہی اجلاس سے قبل جمعہ کو چین اور بھارت کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کی۔
