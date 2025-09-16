ETV Bharat / bharat

بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات میں نئی ​​پیش رفت، ٹیرف تنازعہ کے بعد آج پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے دونوں ملک

ٹرمپ اور مودی کی جانب سے شراکت کی پیش رفت کی توثیق کے بعد تجارتی معاہدے اور درآمدات پر بات چیت کی جائے گی۔

India US Trade Talks To Resume In New Delhi Today After Renewed Diplomatic Push Urdu News
فائل فوٹو: وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 9:18 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ایک مختصر وقفے کے بعد، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات آج (16 ستمبر) کو دوبارہ شروع ہونے والے ہیں۔ امریکی چیف تجارتی مذاکرات کار، برینڈن لنچ، اپنی ٹیم کے ساتھ، پیر کی رات ہندوستان پہنچنے والے تھے، دونوں ممالک کے درمیان پورے دن کی بات چیت کے ساتھ آج ہونے والے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔

کامرس کی وزارت میں سکریٹری سنیل بارتھوال نے اس پیش رفت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہندوستان اب نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آزاد تجارتی معاہدے (FTAs) پر عمل پیرا ہے۔

ہندوستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی امید

عالمی تجارت پر بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) پر بات چیت کا عمل ایک بار پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکی ٹیرف پالیسی سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اس بات چیت کو ہندوستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کی کوششیں

ٹرمپ انتظامیہ کے چیف تجارتی مذاکرات کار برینڈن لنچ کی قیادت میں امریکی وفد پیر کی رات ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی پہنچ گیا ہے۔ اس بار یہ بحث اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں غیر متوقع طور پر کھٹائی پیدا ہو گئی۔ اب دونوں ممالک کے رہنماؤں کے حالیہ مثبت تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

مذاکرات کا نیا باب، لیکن سرکاری 'چھٹا دور' نہیں

وزارت تجارت میں اسپیشل سکریٹری اور ہندوستان کے چیف مذاکرات کار راجیش اگروال نے واضح کیا کہ یہ میٹنگ رسمی طور پر بی ٹی اے مذاکرات کا 'چھٹا دور' نہیں ہے۔ تاہم تجارتی معاہدے کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ضرور ہو گی اور مزید حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے ورچوئل میڈیم کے ذریعے ہفتہ وار بات چیت جاری تھی لیکن اب براہ راست بات چیت سے پیش رفت کی توقع ہے۔ اس سے قبل مذاکرات کا چھٹا دور 25 اگست کو تجویز کیا گیا تھا تاہم امریکا کی جانب سے یکطرفہ محصولات عائد کیے جانے کے بعد یہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے تھے۔

برینڈن لنچ کون ہے؟

برینڈن لنچ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون تجارتی نمائندے ہیں۔ وہ خطے کے 15 ممالک کے ساتھ تجارتی پالیسی کی ترقی اور نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ انڈیا-یو ایس ٹریڈ پالیسی فورم (TPF) اور TIFA (تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک معاہدے) جیسے بڑے فورمز پر سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہیں۔

ٹیرف اور ٹرمپ کے بدلے ہوئے موقف پر محاذ آرائی

ٹرمپ کے بھارت پر کل 50 فیصد ٹیرف لگانے کے اعلان نے، جس میں 25 فیصد اضافی ڈیوٹی بھی شامل ہے، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو عارضی طور پر خراب کر دیا تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے اپنا لہجہ نرم کیا ہے اور کھل کر ہندوستان اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے 'ٹروتھ سوشل' پر کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کے منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک تجارتی بات چیت کو کامیابی سے انجام دیں گے۔

مودی کا جواب: روشن مستقبل کی امید

وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹرمپ کے بیانات کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے 'X' (سابقہ ​​ٹویٹر) پر لکھا کہ ہندوستان اور امریکہ فطری شراکت دار ہیں اور جاری تجارتی مذاکرات اس شراکت داری کے بے پناہ امکانات کو اجاگر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی ٹیمیں ان بات چیت کو جلد کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم

ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا'

امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ کیا ہے ٹیرف؟ جانیے ٹیرف کا 'اے ٹو زیڈ'

ٹیرف معاملے میں ہندوستان 'مہاراجہ' ہے، امریکی سفارت کار پیٹر ناوارو کا بیان

روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US TRADE TALKS TO RESUMEUS INDIA TRADE TALKSINDIA US DIPLOMATIC PUSHINDIA US DIPLOMATIC RELATIONSINDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.