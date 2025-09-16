بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات میں نئی پیش رفت، ٹیرف تنازعہ کے بعد آج پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے دونوں ملک
ٹرمپ اور مودی کی جانب سے شراکت کی پیش رفت کی توثیق کے بعد تجارتی معاہدے اور درآمدات پر بات چیت کی جائے گی۔
Published : September 16, 2025 at 9:18 AM IST
نئی دہلی: ایک مختصر وقفے کے بعد، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات آج (16 ستمبر) کو دوبارہ شروع ہونے والے ہیں۔ امریکی چیف تجارتی مذاکرات کار، برینڈن لنچ، اپنی ٹیم کے ساتھ، پیر کی رات ہندوستان پہنچنے والے تھے، دونوں ممالک کے درمیان پورے دن کی بات چیت کے ساتھ آج ہونے والے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
کامرس کی وزارت میں سکریٹری سنیل بارتھوال نے اس پیش رفت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہندوستان اب نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آزاد تجارتی معاہدے (FTAs) پر عمل پیرا ہے۔
ہندوستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی امید
عالمی تجارت پر بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) پر بات چیت کا عمل ایک بار پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکی ٹیرف پالیسی سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اس بات چیت کو ہندوستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
Donald J. Trump Truth Social 09.15.25 08:15 AM EST pic.twitter.com/G4OCz8BmHm— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 15, 2025
تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کی کوششیں
ٹرمپ انتظامیہ کے چیف تجارتی مذاکرات کار برینڈن لنچ کی قیادت میں امریکی وفد پیر کی رات ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی پہنچ گیا ہے۔ اس بار یہ بحث اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں غیر متوقع طور پر کھٹائی پیدا ہو گئی۔ اب دونوں ممالک کے رہنماؤں کے حالیہ مثبت تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
مذاکرات کا نیا باب، لیکن سرکاری 'چھٹا دور' نہیں
وزارت تجارت میں اسپیشل سکریٹری اور ہندوستان کے چیف مذاکرات کار راجیش اگروال نے واضح کیا کہ یہ میٹنگ رسمی طور پر بی ٹی اے مذاکرات کا 'چھٹا دور' نہیں ہے۔ تاہم تجارتی معاہدے کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ضرور ہو گی اور مزید حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے ورچوئل میڈیم کے ذریعے ہفتہ وار بات چیت جاری تھی لیکن اب براہ راست بات چیت سے پیش رفت کی توقع ہے۔ اس سے قبل مذاکرات کا چھٹا دور 25 اگست کو تجویز کیا گیا تھا تاہم امریکا کی جانب سے یکطرفہ محصولات عائد کیے جانے کے بعد یہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے تھے۔
برینڈن لنچ کون ہے؟
برینڈن لنچ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون تجارتی نمائندے ہیں۔ وہ خطے کے 15 ممالک کے ساتھ تجارتی پالیسی کی ترقی اور نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ انڈیا-یو ایس ٹریڈ پالیسی فورم (TPF) اور TIFA (تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک معاہدے) جیسے بڑے فورمز پر سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہیں۔
ٹیرف اور ٹرمپ کے بدلے ہوئے موقف پر محاذ آرائی
ٹرمپ کے بھارت پر کل 50 فیصد ٹیرف لگانے کے اعلان نے، جس میں 25 فیصد اضافی ڈیوٹی بھی شامل ہے، دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو عارضی طور پر خراب کر دیا تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے اپنا لہجہ نرم کیا ہے اور کھل کر ہندوستان اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے 'ٹروتھ سوشل' پر کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کے منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک تجارتی بات چیت کو کامیابی سے انجام دیں گے۔
مودی کا جواب: روشن مستقبل کی امید
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹرمپ کے بیانات کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے 'X' (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا کہ ہندوستان اور امریکہ فطری شراکت دار ہیں اور جاری تجارتی مذاکرات اس شراکت داری کے بے پناہ امکانات کو اجاگر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی ٹیمیں ان بات چیت کو جلد کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔