ETV Bharat / bharat

بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر سات گھنٹے تک چلی میٹنگ، جانیے کن کن اہم موضوعات پر ہوئی گفتگو

بھارت اور امریکہ کے درمیان 7 گھنٹے کی تجارتی بات چیت مثبت رہی جس میں تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیاگیا۔

india us trade deal positive meeting 2025 bta negotiations efforts intensified Urdu News
بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر 7 گھنٹے کی میٹنگ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 7:27 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان بہت سے متوقع دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) پر بات چیت کا چھٹا دور نئی دہلی میں اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے چیف مذاکرات کار برینڈن لنچ نے مذاکرات میں حصہ لیا، جب کہ وزارت تجارت کے ایڈیشنل سکریٹری راجیش اگروال نے ہندوستانی فریق کی قیادت کی۔ یہ بات چیت تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہی۔

دراصل امریکی ٹیم نے تجارتی معاہدے کے حوالے سے دہلی میں طویل بات چیت کی۔ یہ ملاقات ایک روزہ میٹنگ تھی۔ اب امریکی ٹیم واپس جائے گی۔ تاہم اگلی میٹنگ جلد ہونے جا رہی ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے دیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج 7 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں تجارتی معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر مثبت اور بصیرت انگیز بات چیت ہوئی۔ اس اجلاس میں تجارتی معاہدے (بی ٹی اے) کو جلد مکمل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

50% ٹیرف کے بعد پہلی اعلیٰ سطحی تجارتی میٹنگ

برینڈن لنچ پیر (15 ستمبر) کی رات ہندوستان پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ نے بھارت کی روس سے خام تیل کی خریداری پر 50 فیصد ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس تنازعہ کے بعد کسی سینئر امریکی تجارتی عہدیدار کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ہندوستان نے ان بھاری محصولات کو "غیر منصفانہ اور یکطرفہ" قرار دیا ہے۔

ملاقات پر امریکی سفارتخانے اور بھارت کے بیانات

امریکی سفارت خانے نے ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ وزارت تجارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، "ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت مثبت اور مستقبل کے حوالے سے ہوئی، اس میں کئی اہم تجارتی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا اور دونوں ممالک نے بات چیت کو تیزی سے ختم کرنے پر اتفاق کیا۔"

پہلے سے طے شدہ میٹنگ میں کی گئی نظر ثانی

قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے پر بات چیت فروری 2025 میں شروع ہوئی تھی جب دونوں ممالک کے رہنماؤں نے حکام کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ملاقاتوں کا چھٹا دور اصل میں 25-29 اگست کو ہونا تھا، لیکن امریکہ کی جانب سے محصولات عائد کرنے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ میٹنگ 16 ستمبر کو منعقد ہوکر ختم ہوئی۔

بھارت قومی مفادات کا کرتا ہے دفاع

ذرائع کے مطابق بھارت نے میٹنگ میں واضح کیا کہ روس سے اس کی خام تیل کی خریداری صرف اور صرف قومی مفاد اور مارکیٹ کی ضروریات پر مبنی ہے۔ ہندوستان نے اصرار کیا کہ وہ کسی بھی تجارتی معاہدے میں اپنے کسانوں، ڈیری پروڈیوسروں اور ایم ایس ایم ای (MSME) سیکٹر کے مفادات سے سمجھوتہ نہیں کرے گا۔

اگلے مرحلے کی تیاری

وزارت تجارت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس میٹنگ کو تکنیکی طور پر سرکاری بات چیت کے چھٹے دور کے بجائے پہلے سے مذاکرات کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تاہم، اس نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے کی جانب مذاکرات کو ایک نئی تحریک دی ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کو 2025 کے آخر تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔

ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی پوسٹ

10 ستمبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی پوسٹ کے بارے میں ٹرمپ نے لکھا، "مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں جلد ہی وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک کامیاب معاہدہ دونوں عظیم ممالک کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔"

وزیر اعظم مودی کا مثبت جواب

اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا، "ہندوستان اور امریکہ قریبی دوست اور فطری شراکت دار ہیں۔" مجھے یقین ہے کہ ہماری تجارتی بات چیت ہندوستان-امریکہ کی شراکت داری کی بے پناہ صلاحیت کو کھول دے گی۔ ہماری ٹیمیں اس بات چیت کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کا بھی منتظر ہوں اور ہم مل کر دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

'ٹیرف کنگ' کا لیبل لگانے سے لے کر بڑے پیمانے پر درآمدی محصولات تک۔۔جانیں بھارت کے خلاف ٹرمپ ٹیرف کی پوری کہانی

ایس سی او سربراہی اجلاس 2025: پی ایم مودی کا متوقع دورہ بھارت چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم

ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف کے بعد ثانوی پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا، کہا ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت

'ٹرمپ ٹیرف' کے بعد چین کی طرف جھکا بھارت، لیکن چینی ریل منصوبے نے پھر 'تناؤ بڑھا دیا'

امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ،مزید کتنی بڑھیں گی قیمتیں

امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ کیا ہے ٹیرف؟ جانیے ٹیرف کا 'اے ٹو زیڈ'

ٹیرف معاملے میں ہندوستان 'مہاراجہ' ہے، امریکی سفارت کار پیٹر ناوارو کا بیان

روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس

For All Latest Updates

TAGGED:

TRADE NEGOTIATIONS INDIA USAINDIA US TRADE AGREEMENTBRENDAN LYNCH INDIA VISITINDIA US TRADE DEAL INDIA US BTAINDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.