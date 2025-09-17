بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر سات گھنٹے تک چلی میٹنگ، جانیے کن کن اہم موضوعات پر ہوئی گفتگو
بھارت اور امریکہ کے درمیان 7 گھنٹے کی تجارتی بات چیت مثبت رہی جس میں تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیاگیا۔
Published : September 17, 2025 at 7:27 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان بہت سے متوقع دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) پر بات چیت کا چھٹا دور نئی دہلی میں اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے چیف مذاکرات کار برینڈن لنچ نے مذاکرات میں حصہ لیا، جب کہ وزارت تجارت کے ایڈیشنل سکریٹری راجیش اگروال نے ہندوستانی فریق کی قیادت کی۔ یہ بات چیت تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہی۔
دراصل امریکی ٹیم نے تجارتی معاہدے کے حوالے سے دہلی میں طویل بات چیت کی۔ یہ ملاقات ایک روزہ میٹنگ تھی۔ اب امریکی ٹیم واپس جائے گی۔ تاہم اگلی میٹنگ جلد ہونے جا رہی ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے دیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج 7 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں تجارتی معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر مثبت اور بصیرت انگیز بات چیت ہوئی۔ اس اجلاس میں تجارتی معاہدے (بی ٹی اے) کو جلد مکمل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
India, US representatives hold positive meeting on trade deal, vow to intensify efforts for BTA— ANI Digital (@ani_digital) September 16, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/sUtXwcmQmQ#India #BTA #Tradedeal pic.twitter.com/jHi23bEEIn
50% ٹیرف کے بعد پہلی اعلیٰ سطحی تجارتی میٹنگ
برینڈن لنچ پیر (15 ستمبر) کی رات ہندوستان پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ نے بھارت کی روس سے خام تیل کی خریداری پر 50 فیصد ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس تنازعہ کے بعد کسی سینئر امریکی تجارتی عہدیدار کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ہندوستان نے ان بھاری محصولات کو "غیر منصفانہ اور یکطرفہ" قرار دیا ہے۔
ملاقات پر امریکی سفارتخانے اور بھارت کے بیانات
امریکی سفارت خانے نے ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ وزارت تجارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، "ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت مثبت اور مستقبل کے حوالے سے ہوئی، اس میں کئی اہم تجارتی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا اور دونوں ممالک نے بات چیت کو تیزی سے ختم کرنے پر اتفاق کیا۔"
پہلے سے طے شدہ میٹنگ میں کی گئی نظر ثانی
قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے پر بات چیت فروری 2025 میں شروع ہوئی تھی جب دونوں ممالک کے رہنماؤں نے حکام کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ملاقاتوں کا چھٹا دور اصل میں 25-29 اگست کو ہونا تھا، لیکن امریکہ کی جانب سے محصولات عائد کرنے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ میٹنگ 16 ستمبر کو منعقد ہوکر ختم ہوئی۔
بھارت قومی مفادات کا کرتا ہے دفاع
ذرائع کے مطابق بھارت نے میٹنگ میں واضح کیا کہ روس سے اس کی خام تیل کی خریداری صرف اور صرف قومی مفاد اور مارکیٹ کی ضروریات پر مبنی ہے۔ ہندوستان نے اصرار کیا کہ وہ کسی بھی تجارتی معاہدے میں اپنے کسانوں، ڈیری پروڈیوسروں اور ایم ایس ایم ای (MSME) سیکٹر کے مفادات سے سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
اگلے مرحلے کی تیاری
وزارت تجارت کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس میٹنگ کو تکنیکی طور پر سرکاری بات چیت کے چھٹے دور کے بجائے پہلے سے مذاکرات کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تاہم، اس نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے کی جانب مذاکرات کو ایک نئی تحریک دی ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کو 2025 کے آخر تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔
ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی پوسٹ
10 ستمبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی پوسٹ کے بارے میں ٹرمپ نے لکھا، "مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں جلد ہی وزیر اعظم مودی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک کامیاب معاہدہ دونوں عظیم ممالک کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔"
وزیر اعظم مودی کا مثبت جواب
اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا، "ہندوستان اور امریکہ قریبی دوست اور فطری شراکت دار ہیں۔" مجھے یقین ہے کہ ہماری تجارتی بات چیت ہندوستان-امریکہ کی شراکت داری کی بے پناہ صلاحیت کو کھول دے گی۔ ہماری ٹیمیں اس بات چیت کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کا بھی منتظر ہوں اور ہم مل کر دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنائیں گے۔