ہندوستان برطانیہ میزائل ڈیل: برطانوی وزیر اعظم برطانیہ میں آدھار جیسا نظام قائم کرنے کا کیا ارادہ
برطانیہ نے بھارت کے ساتھ فوجی تربیت کے حوالے سے ایک اہم معاہدہ کیا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 12:48 AM IST
ممبئی: برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر ہندوستان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ جمعرات کو وزیر اعظم کیر سٹارمر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ممبئی میں 6 ویں گلوبل فن ٹیک فیسٹ 2025، 'سی ای او فورم' میں شرکت کی۔
میٹنگ میں ہندوستان کے آدھار پروگرام کے بعد ایک ڈیجیٹل شناختی نظام متعارف کرانے کے برطانیہ کے منصوبے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
دریں اثنا، فورم میں، دونوں رہنماؤں نے 'وژن 2035' اقدام کے تحت دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا اور اقتصادی، تجارتی، AI، تعلیم، روزگار، سلامتی، ٹیکنالوجی، مواصلات، اور بہت کچھ پر اہم معاہدوں پر دستخط کیے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنی پہلی ملاقات انفوسس کے شریک بانی اور یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا کے چیئرمین نندن نیلیکانی سے کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق، میٹنگ میں ہندوستان کے آدھار پروگرام کے بعد ایک ڈیجیٹل شناختی نظام متعارف کرانے کے برطانیہ کے منصوبے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
مستقبل کے لیے AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم میں 75 سے زائد ممالک کے 100,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ سی ای او فورم میں تقریباً 7,500 کمپنیاں، 800 مقررین اور ماہرین کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی مالیاتی شعبے سے تعلق رکھنے والے 70 ریگولیٹرز اور ماہرین اقتصادیات شامل تھے۔
سنگاپور، جرمنی، فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک کے نمائندے بھی موجود تھے۔ گلوبل فن ٹیک فیسٹ سے پہلے، وزیر اعظم کیر سٹارمر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتصادی پالیسی، تعلیم، اور دیگر پہلوؤں سمیت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے فورم سے خطاب کیا اور اقتصادی، مصنوعی ذہانت، تجارت، سلامتی، تعلیم، ٹیکنالوجی اور دیگر موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان فوجی تربیت کے حوالے سے ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے۔
اس معاہدے کے تحت ہندوستانی فضائیہ کے فلائٹ انسٹرکٹر اب یو کے رائل ایئر فورس میں انسٹرکٹر کے طور پر کام کریں گے۔ انڈو پیسیفک، مغربی ایشیا اور یوکرین کے تنازعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ کانفرنس گزشتہ چند سالوں سے تاجروں کی کوششوں کی بدولت چل رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فطری شراکت داروں کے طور پر دونوں ملک مزید مضبوطی سے آگے بڑھیں گے۔
یہ دونوں ممالک کے درمیان صرف شراکت داری یا معاہدے نہیں ہیں بلکہ ان کی معیشتوں کے لیے ایک نیا روڈ میپ ہے۔ یہ معاہدوں سے مارکیٹنگ اور MSCB صنعتوں کو تقویت ملے گی جس سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔
دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور معاہدوں کی مالیت 56 بلین ڈالر ہے، جس میں اسے دوگنا کرنے کا منصوبہ ہے۔ مودی نے کہا کہ اختراع، مصنوعی ذہانت، انفراسٹرکچر، فارماسیوٹیکل، تعلیم اور تجارت کو اہمیت دی جائے گی۔
اس موقع پر مودی نے کہا کہ میں نے اس سال جولائی میں برطانیہ کا دورہ کیا تھا، اس دوران دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ میں سہولت فراہم کرے گا، تجارت کو فروغ دے گا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ مودی نے کہا کہ اس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ دریں اثنا، برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ مستقبل قریب میں ہندوستان میں دو ڈیجیٹل بینک، ریوولٹ اور ٹائیڈ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
Rolls-Royce نے ہندوستان میں فضائی کمپنیوں کے ساتھ ایک بڑے معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ اس موقع پر مودی نے ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان وژن 2035 کا اعلان کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔
دوسری جانب جوہری توانائی کے شعبے میں نئی کمپنیاں شروع کی جائیں گی۔ انفراسٹرکچر اور ترقی دونوں ممالک کی ترجیحات ہیں۔ ہمارا ہدف 2030 تک ملک میں 500 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی پیدا کرنا ہے۔ اس جانب تیزی سے کام جاری ہے۔ دونوں وزرائے اعظم نے غزہ اور یوکرین میں امن قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دریں اثنا، برطانیہ بھارت کی اہم معدنیات میں مدد کرے گا۔
اس مقصد کے لیے ایک سپلائی چین آبزرویٹری قائم کی جائے گی، اور جھارکھنڈ کے دھنباد میں انڈین اسکول آف مائنز میں سیٹلائٹ کیمپس قائم کیا جائے گا۔ کل، میں نے یش راج اسٹوڈیوز کا شاندار دورہ کیا۔ ہم نے برطانیہ میں بالی ووڈ فلموں کی تیاری کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
ہم AI، مواصلات اور دفاعی ٹیکنالوجی کو ترجیح دے کر اس شعبے میں مزید پیش رفت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے کہا کہ میں بھی ہندوستان میں آکر بہت خوش ہوں۔