بھارت، یوکرین تنازعہ کے جلد خاتمے کی حمایت کرتا ہے: وزارت خارجہ

اندری سیبیہا نے کہاکہ ’انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب کو "میدان جنگ کی صورتحال اور امن کے لیے یوکرین کی کوششوں" سے آگاہ کیا‘۔
Published : September 5, 2025 at 11:54 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے جمعہ کو کہا کہ وہ یوکرین تنازعہ کے جلد خاتمہ اور خطے میں پائیدار امن کی واپسی کی حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے تبصرے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے نئے سرے سے دباؤ کے درمیان سامنے آئے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا، "جہاں تک یوکرین میں تنازعہ کا تعلق ہے، ہم یوکرین میں امن کے قیام کی تمام حالیہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔"
انہوں نے اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ تمام فریق تعمیری طور پر آگے بڑھیں گے۔ بھارت تنازعات کے جلد خاتمہ اور پائیدار امن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔"
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات کو اپنے یوکرائنی ہم منصب آندری سیبیہا کے ساتھ یوکرین تنازعہ پر تبادلہ خیال کیا۔ جے شنکر کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد، سیبیہا نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب کو "میدان جنگ کی موجودہ صورتحال اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے یوکرین کی کوششوں" سے آگاہ کیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا، "ہم دشمنی کے مکمل خاتمے اور وسیع تر بین الاقوامی امن کی کوششوں کی حمایت میں بھارت کی مستند آواز اور فعال کردار پر بھروسہ کرتے ہیں۔"
یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اور جے شنکر نے اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حاشیے پر ملاقات پر اتفاق کیا۔ جے شنکر-سبیہا بات چیت تین دن بعد ہوئی جب وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ سربراہی اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔
میٹنگ میں مودی نے پوتن کو بتایا کہ بھارت یوکرین میں امن کے قیام کی تمام حالیہ کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور یہ انسانیت کا مطالبہ ہے کہ دشمنی کو جلد از جلد حل کرنے کا راستہ تلاش کیا جائے۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے، مودی کی روسی صدر سے ملاقات سے دو روز قبل، مودی کے ساتھ فون پر بات چیت کی تھی۔
بھارت مسلسل بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے روس یوکرین تنازعہ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں مودی نے ماسکو کا سفر کیا اور پوتن سے کہا کہ یوکرین تنازعہ کا حل میدان جنگ میں ممکن نہیں ہے اور امن کی کوششیں بموں اور گولیوں کے درمیان کامیاب نہیں ہوتیں۔
اگلے مہینے، مودی نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا دورہ کیا اور زیلنسکی کو پیغام دیا کہ یوکرین اور روس دونوں کو جنگ کے خاتمے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر مل بیٹھنا چاہیے۔