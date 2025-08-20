ETV Bharat / bharat

اگنی فائیو میزائل کا کامیاب تجربہ، پانچ ہزار کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی رکھتا ہے صلاحیت - AGNI 5 BALLISTIC MISSILE

اگنی-5 میزائل چین کے انتہائی شمالی حصے اور یوروپ کے کچھ علاقوں سمیت تقریباً پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔

india successfully test fires agni 5 ballistic missile from the abdul kalam missile test range in dhamra Urdu News
بھارت نے اگنی 5 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا (ANI علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 11:13 PM IST

بالاسور، اوڈیشہ: ہندوستان نے بدھ کے روز اوڈیشہ کے چندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل 'اگنی-5' کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ ملک کے اسٹریٹجک کمانڈ کو بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ 'اگنی-5' میزائل نے موجودہ ٹیسٹ میں تمام آپریشنل اور تکنیکی پیرامیٹرز کو پورا کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے زیراہتمام کیا گیا۔ یہ بیلسٹک میزائل 5000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے

اگنی-5 میزائل چین کے انتہائی شمالی حصے اور یوروپ کے کچھ علاقوں سمیت تقریباً پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس ٹیکٹیکل میزائل کا تجربہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی تنازعہ کے تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد ہوا ہے۔ بھارت نے گزشتہ سال مارچ میں اگنی 5 میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔

اگنی 1 سے 4 میزائلوں کی رینج 700 کلومیٹر سے 3500 کلومیٹر تک ہے اور وہ پہلے ہی تعینات ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھارت نے جوہری صلاحیت کے حامل مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پرتھوی-2 اور اگنی-1 کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔

روایتی اور جوہری دونوں ہتھیار لے جانے کی صلاحیت

پرتھوی-2 میزائل کی رینج تقریباً 350 کلومیٹر ہے اور یہ 500 کلوگرام تک کا پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روایتی اور جوہری دونوں ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ اگنی-1 میزائل کی رینج 700-900 کلومیٹر ہے اور یہ 1000 کلوگرام وزن لے سکتا ہے۔ پرتھوی-2 اور اگنی-1 دونوں میزائل ہندوستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنس کا لازمی حصہ رہے ہیں۔

سطح سے سطح پر مار کرنے والا میزائل

جولائی میں بھارت نے نئے تیار کردہ ٹیکٹیکل میزائل 'پرلے' کا بھی تجربہ کیا تھا جو روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 'پرالیا' 500-1,000 کلوگرام کے پے لوڈ کی صلاحیت کے ساتھ ایک مختصر فاصلے کی سطح سے سطح پر مار کرنے والا میزائل ہے۔

