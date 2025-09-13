پاک بھارت کرکٹ میچ کا انعقاد قومی جذبات کی توہین: ادھو ٹھاکرے
شیوسینا (یو بی ٹی) نے 14 ستمبر کو دبئی میں ہونے والے پاک بھارت کرکٹ میچ کی سخت مخالفت کی ہے۔
Published : September 13, 2025 at 3:11 PM IST
ممبئی: شیوسینا (یو بی ٹی) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ہفتے کے روز کہا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا قومی جذبات کی توہین ہے کیونکہ ہندوستانی فوجی، سرحد پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ادھو نے مہاراشٹر بھر میں احتجاج کا اعلان کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ ''اتوار کو دونوں ممالک کے درمیان ایشیا کپ کے میچ کا بائیکاٹ کرنا دہشت گردی کے بارے میں ہمارے موقف سے دنیا کو آگاہ کرنے کا موقع ہے''۔
خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے
انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ میچ قومی جذبات کی توہین ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی چاہیے جب ہمارے فوجی، سرحد پر جانیں قربان کر رہے ہیں؟ انہوں نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر تنقید کی اور کرکٹ میچ کو حب الوطنی کا مذاق اڑانے جیسا قرار دیا۔
VIDEO | Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, “The government should clarify whether Pakistan is our enemy or not; our jawans sacrifice their lives for the nation while the government permits cricket with Pakistan.”— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/0yotiUWVUa
خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہہ سکتے ہیں؟
ٹھاکرے نے کہا، "ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، تو خون اور کرکٹ ایک ساتھ کیسے بہہ سکتے ہیں؟ جنگ اور کرکٹ کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے حب الوطنی کو کاروبار بنا لیا ہے۔ حب الوطنی کا کاروبار صرف پیسے کے لیے ہے۔ وہ کل بھی میچ کھیلنے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اس میچ سے ملنے والا سارا پیسہ چاہیے۔"
وزیر اعظم مودی کو سندور بھیجنے کا اعلان
ادھو ٹھاکرے نے مزید اعلان کیا، "کل، مہاراشٹر میں شیو سینا (یو بی ٹی) کی خواتین کارکنان سڑکوں پر نکلیں گی اور وہ ہر گھر سے وزیر اعظم مودی کو سندور بھیجیں گی۔" انہوں نے وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، "کیا وہ کھل کر کہیں گے کہ جنگ رک گئی ہے؟ کیا کاروبار ہندوتوا سے زیادہ اہم ہے؟"
بال ٹھاکرے اور پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کے درمیان ملاقات کا ذکر
ادھو ٹھاکرے نے بال ٹھاکرے اور پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کے درمیان ان کی ممبئی کی رہائش گاہ 'ماتوشری' پر ہونے والی پرانی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، 'میرے والد نے جاوید میانداد سے کہا تھا کہ جب تک پاکستان سے ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رہیں گی، کوئی کرکٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔'