سعودی عرب پاکستان تعلقات: پاک بھارت تنازعہ میں سعودی عرب کی مداخلت کا امکان نہیں: سابق سفیر میرا شنکر
پاک بھارت تنازعہ میں سعودی عرب کی مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ یہ بات سابق سفیر میرا شنکر نے ETV Bharat سے گفتگو میں کہی۔
Published : September 20, 2025 at 6:16 AM IST
نئی دہلی: امریکہ میں سابقہ ہندوستانی سفیر میرا شنکر نے جمعہ کے روز کہا کہ سعودی عرب پاکستان اور ہندوستان کے تنازعہ میں مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان روایتی دفاعی تعلقات کو باقاعدہ بناتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان نے بدھ کو ریاض میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔
سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدوں پر ایک نظر
دونوں ممالک کے درمیان 1951 میں دوستی کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس نے دو طرفہ تعاون کی بنیاد رکھی تھی۔ 1979 میں، پاکستان نے مکہ کے محاصرے کے دوران سعودی اسپیشل فورسز کی مدد کی اور محاصرے کے فوراً بعد مقدس مقامات کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے تقریباً 15,000 فوجی سعودی عرب بھیجے۔
1979 میں سعودی عرب میں پاکستانی مسلح افواج کے دستے کی تعیناتی کے لیے ایک پروٹوکول معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے میں سعودی عرب کو ہتھیاروں کی پیداوار اور فراہمی سمیت دفاع سے متعلق سائنس اور ٹیکنالوجی میں جامع تعاون فراہم کرنے کے لیے ترمیم کی گئی ہے۔
15,000 پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی
سعودی عرب میں پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی کے عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کے لیے 1982 میں سعودی پاکستان آرمڈ فورسز آرگنائزیشن کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس نے مملکت میں تقریباً 15,000 پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی کی راہ ہموار کی۔
عراقی حملے سے بچانے کے لیے پاکستان نے فوج بھیجی
دفاعی تعاون کو وسعت دینے، سکیورٹی اور انٹیلی جنس کے معاملات پر انٹیلی جنس شیئرنگ اور جرائم سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کے درمیان سکیورٹی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس فوجی شراکت کو 91-1990 کی خلیجی جنگ کے دوران مزید اہمیت حاصل ہوئی، جب پاکستان نے سعودی عرب کو ممکنہ عراقی حملے سے بچانے کے لیے فوج بھیجی۔ 2017 میں، سعودی عرب نے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو سعودی زیرقیادت فوجی اتحاد، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررازم کولیشن (IMCTC) کا کمانڈر اور چیف ایڈوائزر منتخب کیا۔ اس سال فروری میں ریاض میں مشترکہ فوجی تعاون کمیٹی کے اجلاس میں تربیت اور تبادلوں کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔
سابق سفیر کا نظریہ
ETV بھارت سے بات کرتے ہوئے، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، سابق سفیر نے کہا، "یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان روایتی دفاعی تعلقات کو باقاعدہ بناتا ہے۔
پاکستان کی طرف سے یمن میں لڑنے کے لیے فوج بھیجنے سے انکار کی وجہ سے اس میں کچھ خلل پڑا تھا۔ تاہم قطر میں اسرائیلی کارروائی، جس نے وہاں مذاکرات کے لیے موجود حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا، اس کے لیے ایک نئی راہ کھول دی ہے۔ تمام خلیجی ممالک کو تشویش ہے کہ اسرائیل قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور جس ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے حملہ کر رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ "امریکہ جو خلیجی ممالک کو تحفظ فراہم کرتا تھا، اب قابل بھروسہ نہیں رہا، اس صورتحال میں چونکہ وہ اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ بھی اسرائیل کے لیے عبرت ناک ہے۔" سابق سفیر نے مزید کہا، "معاہدے میں کہا گیا ہے کہ حملہ جنگی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ اس لیے یہ مستقبل میں سعودی عرب کے خلاف کسی بھی ممکنہ اسرائیلی کارروائی کو روکنے کے لیے ہے۔"
سعودی عرب ممکنہ طور پر مداخلت نہیں کرے گا
شنکر نے کہا، "میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان پاکستان تنازعہ کی صورت میں سعودی عرب ممکنہ طور پر مداخلت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بہت مضبوط تجارتی تعلقات ہیں۔ ہندوستان مستقبل میں خلیجی ممالک کے لیے ایک بہت اہم منڈی ہو گا۔" تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب پاکستان کو دفاعی مقاصد کے لیے فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔
سابق سفیر نے کہا کہ "سعودی عرب کے پاس اعلیٰ درجے کے لڑاکا طیارے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ تنازعہ کی صورت میں ان میں سے کچھ کو عارضی طور پر پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ اسرائیل کے حق میں زیادہ ہے۔" انہوں نے کہا کہ پاک بھارت تنازعہ کی صورت میں سعودی عرب کا رویہ ’’محتاط‘‘ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان نے جمعرات کو کہا تھا کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کے قومی سلامتی کے مضمرات کا مطالعہ کرے گا۔
ایک بیان میں، وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا، "ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کی اطلاعات دیکھی ہیں۔ حکومت کو معلوم تھا کہ یہ پیشرفت، جو دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی انتظامات کو باضابطہ شکل دیتی ہے، زیر غور ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام پر اس پیش رفت کے مضمرات کا مطالعہ کریں گے۔ حکومت ہندوستان کے قومی مفادات کے تحفظ اور تمام شعبوں میں جامع قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔"