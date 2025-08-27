نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جاری ٹیرف تنازعہ کے درمیان، ایک بڑا دفاعی معاہدہ جلد ہی طے ہونے والا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک (جی ای) سے 97 ایل سی اے مارک 1 اے تیجس لڑاکا طیاروں کے لیے 113 جی ای-404 انجن خریدنے کا منصوبہ ہے، جس کی کل لاگت $1 بلین سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔
حال ہی میں، مرکزی حکومت نے مزید 97 LCA مارک 1A لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے ₹ 62,000 کروڑ کے سودے کو منظوری دی ہے۔ اس کے بعد، بھارت اب جی ای سے 113 اضافی انجن خریدنے کے قریب ہے، جو ہندوستانی مقامی لڑاکا طیارے تیجس کے لیے ہوں گے۔
ہندوستانی سرکاری ملکیت ہندستان ایروناٹکس لمیٹڈ (HAL) نے پہلے ہی GE سے 83 LCA Mark 1A کے لیے 99 انجن خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نئی ڈیل کے تحت یہ 113 انجن اس ابتدائی ڈیل کے علاوہ ہوں گے۔
دفاعی ذرائع نے اے این آئی کو بتایا کہ اس معاہدے کو ستمبر 2025 تک حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس سے HAL کو انجن کی سپلائی میں تسلسل ملے گا اور طیاروں کی تیاری اور ترسیل میں تاخیر سے بچا جا سکے گا۔ HAL کا مقصد 2029-30 تک 83 طیاروں کی پہلی کھیپ اور 2033-34 تک 97 طیاروں کی اگلی کھیپ تیار کرنا ہے۔
جی ای اب ہندوستان کے پروگرام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ماہ دو انجن فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ، HAL GE سے GE-414 انجن خریدنے کے لیے بھی بات چیت کر رہا ہے، جس میں 80% ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہے۔
یہ GE-414 انجن LCA مارک 2 اور ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ (AMCA) کے لیے درکار ہوں گے۔ اس معاہدے کی مالیت تقریباً 1.5 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے اور اسے اگلے چند مہینوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔
LCA مارک 2 کے لیے 162 انجن اور AMCA کے پانچ پروٹو ٹائپ کے لیے 10 انجنوں کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام ہندوستانی فضائیہ کے پرانے مگ 21 بیڑے کو تبدیل کرنے میں مدد کرے گا، جسے حکومت مستقبل قریب میں ختم کر رہی ہے۔
دیسی ساختہ لڑاکا طیاروں کے منصوبے کو وزارت دفاع اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ منصوبہ ہندوستان میں خود انحصاری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں چھوٹے اور درمیانے دفاعی اداروں کو بڑا کاروبار فراہم کرے گا۔
ہندوستان مقامی لڑاکا طیاروں کے انجنوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے اور اس سمت میں فرانسیسی کمپنی Safran کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ملک کا مقصد دفاعی شعبے میں خود انحصاری حاصل کرنا ہے جس میں مختلف عالمی ذرائع سے ٹیکنالوجی کا حصول بھی شامل ہے۔