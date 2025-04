ETV Bharat / bharat

بھارت نے دہلی میں پاکستان کے اعلیٰ سفارت کار کو طلب کر کے حکم جاری کر دیا - INDIA 5 BIG STEPS AGAINST PAKISTAN

بھارت نے دہلی میں پاکستان کے اعلیٰ سفارت کار کو طلب کر کے حکم جاری کر دیا ( (ANI) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 24, 2025 at 10:28 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 10:52 AM IST 4 Min Read

نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے پہلگام حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ روکنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پاکستانی سفارت کار کو بھی طلب کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں مودی حکومت کے سخت فیصلوں سے آگاہ کیا گیا۔انہیں احکامات پر عمل درآمد کی مدت بھی بتائی گئی۔ ہندوستان نے دہلی میں پاکستان کے اعلیٰ سفارت کار سعد احمد وڑائچ کو طلب کیا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے فوجی سفارت کاروں کے حوالے کر دیا ہے۔بھارت کی یہ کارروائی منگل کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اننت ناگ ضلع کے پہلگام علاقے میں ہونے والے اس حملے نے امن کے لیے مشہور مقام کو ماتم کی جگہ بنا دیا۔ وزیر اعظم مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کرکے ہندوستان واپس آئے اور بدھ کو کابینہ سی سی ایس کی میٹنگ کی۔ دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ،وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت کئی دیگر نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اعلان کردہ اقدامات کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے کہا کہ دہشت گردانہ حملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کابینہ کمیٹی برائے سلامتی (CCS) نے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پانچ بڑے فیصلے شامل ہیں۔ سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے کہا کہ دہشت گردانہ حملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کابینہ کمیٹی برائے سلامتی (CCS) نے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پانچ بڑے فیصلے شامل ہیں۔.انہیں ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔یہی نہیں، بھارت پاکستان میں اپنے ہائی کمیشن میں تعینات فوجی مشیروں کو بھی واپس بلائے گا۔ پوسٹس فی الحال منسوخ کر دی جائیں گی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹاری چیک پوسٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا۔ مصری نے کہا، 'جو لوگ درست منظوری کے ساتھ سرحد پار کر چکے ہیں وہ یکم مئی 2025 سے پہلے اس راستے سے واپس آ سکتے ہیں۔ سی سی ایس اجلاس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دینا بند نہیں کیا جاتا۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی شہریوں کے لیے سارک ویزا استثنیٰ کی اسکیم پر بھی سختی برقرار رکھی گئی ہے۔ اب پاکستانی شہریوں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مصری نے کہا، 'ماضی میں پاکستانی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ایس وی ایس ای ایس ویزے منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ ایس وی ای ایس ویزا کے تحت ہندوستان میں موجود کسی بھی پاکستانی شہری کے پاس ہندوستان چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے ہیں۔ مزید پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: مرکزی حکومت نے آج بلائی آل پارٹی میٹنگ، راج ناتھ سنگھ کریں گے میٹنگ کی صدارت سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ 1 مئی 2025 تک مزید کمی کی جائے گی جس سے ہائی کمیشنز کی کل تعداد 55 سے 30 ہو جائے گی۔مصری نے میڈیا والوں کو بتایا کہ سی سی ایس نے سیکورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور تمام فورسز کو سخت چوکسی برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔

نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے پہلگام حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ روکنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پاکستانی سفارت کار کو بھی طلب کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں مودی حکومت کے سخت فیصلوں سے آگاہ کیا گیا۔انہیں احکامات پر عمل درآمد کی مدت بھی بتائی گئی۔ ہندوستان نے دہلی میں پاکستان کے اعلیٰ سفارت کار سعد احمد وڑائچ کو طلب کیا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے فوجی سفارت کاروں کے حوالے کر دیا ہے۔بھارت کی یہ کارروائی منگل کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اننت ناگ ضلع کے پہلگام علاقے میں ہونے والے اس حملے نے امن کے لیے مشہور مقام کو ماتم کی جگہ بنا دیا۔ وزیر اعظم مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کرکے ہندوستان واپس آئے اور بدھ کو کابینہ سی سی ایس کی میٹنگ کی۔ دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ،وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت کئی دیگر نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اعلان کردہ اقدامات کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے کہا کہ دہشت گردانہ حملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کابینہ کمیٹی برائے سلامتی (CCS) نے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پانچ بڑے فیصلے شامل ہیں۔ سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے کہا کہ دہشت گردانہ حملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کابینہ کمیٹی برائے سلامتی (CCS) نے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پانچ بڑے فیصلے شامل ہیں۔.انہیں ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔یہی نہیں، بھارت پاکستان میں اپنے ہائی کمیشن میں تعینات فوجی مشیروں کو بھی واپس بلائے گا۔ پوسٹس فی الحال منسوخ کر دی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹاری چیک پوسٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا۔ مصری نے کہا، 'جو لوگ درست منظوری کے ساتھ سرحد پار کر چکے ہیں وہ یکم مئی 2025 سے پہلے اس راستے سے واپس آ سکتے ہیں۔ سی سی ایس اجلاس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دینا بند نہیں کیا جاتا۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی شہریوں کے لیے سارک ویزا استثنیٰ کی اسکیم پر بھی سختی برقرار رکھی گئی ہے۔ اب پاکستانی شہریوں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مصری نے کہا، 'ماضی میں پاکستانی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ایس وی ایس ای ایس ویزے منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ ایس وی ای ایس ویزا کے تحت ہندوستان میں موجود کسی بھی پاکستانی شہری کے پاس ہندوستان چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے ہیں۔ مزید پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: مرکزی حکومت نے آج بلائی آل پارٹی میٹنگ، راج ناتھ سنگھ کریں گے میٹنگ کی صدارت سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ 1 مئی 2025 تک مزید کمی کی جائے گی جس سے ہائی کمیشنز کی کل تعداد 55 سے 30 ہو جائے گی۔مصری نے میڈیا والوں کو بتایا کہ سی سی ایس نے سیکورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور تمام فورسز کو سخت چوکسی برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔

Last Updated : April 24, 2025 at 10:52 AM IST