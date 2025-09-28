بھارت ایشیا کپ میں شرکت کرکے پاکستان کی مالی مدد کر رہا ہے: سنجے راوت
شیوسینا یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے مہاراشٹر میں سیلاب سے نمٹنے میں حکومت کو 'ناکامی' پر تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : September 28, 2025 at 4:43 PM IST
ممبئی: 'وزیر داخلہ امت شاہ اور ان کے بیٹے اور آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ کو حکومت پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا جانا چاہیے۔' شیو سینا یو بی ٹی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار 28 ستمبر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے پورے مہاراشٹر میں بارش اور اس سے نمٹنے کی ریاستی حکومت کی 'ناکامی' پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ راؤت نے الزام لگایا کہ حکومت عوام کے مسائل سے زیادہ کرکٹ پر توجہ دے رہی ہے۔
سنجے راوت نے کہا کہ ان ہنگامی حالات کے باوجود حکومت کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کو لے کر سنجیدہ ہے اور بات کو لے کر فکر مند ہے کہ آئی پی ایل کیسے منعقد ہوگا۔ حکومت کو کسانوں کے گھروں اور زراعت کو متاثر کرنے والے بحران کی فکر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ متھن منہاس کو 28 ستمبر کو بی سی سی آئی کا نیا صدر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
سنجے راوت نے ایشیا کپ میں بھارت کی شرکت پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو دشمن ملک بتانے والے پاکستان کے ساتھ میچ کھیلے جاتے ہیں۔ اسے سینما گھروں میں براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ کو اس پر شرم آنی چاہیے اور ان سنیما گھروں کے مالکان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔ ان میچوں سے پاکستان کو براہ راست مدد مل رہی ہے۔
مہاراشٹر میں سیلاب
مراٹھواڑہ سمیت پوری ریاست میں اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے۔ ایسے میں کیا شیو سینا دسہرہ ملن کا پروگرام منعقد کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ مراٹھواڑہ کے کسان پچھلے چھ آٹھ دنوں سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 'دسہرہ سبھا' میں دو گھنٹے تک کیچڑ میں کھڑے رہ کر ان کا درد محسوس کریں گے۔ سنجے راوت نے کہا کہ چاہے جتنی بھی بارش ہو جائے، ریاست بھر سے شیوسینا کے کارکنان اس پروگرام لیے موجود رہیں گے۔
'حکومتی امداد نہیں پہنچ رہی'
ایم ایل ایز کے لیے ضروری تھا کہ وہ اہم عہدیداروں اور عملے کے ساتھ سمبھاجی نگر، لاتور اور ناندیڑ جائیں تاکہ یہ دیکھیں کہ شہریوں کو مدد کیسے ملے گی۔ لوگوں کو وقت پر کھانا اور پانی نہیں ملا، گھر بہہ گئے ہیں، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم ممبئی اور ناگپور میں کیا کر رہے ہیں؟ اب تک صرف نجی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد ہی شہریوں تک پہنچی ہے۔ حکومت نے کوئی مدد فراہم نہیں کی۔
کہاں ہیں ایم ایل اے اور وزراء؟
سنجے راوت نے کہا کہ بارشوں نے مراٹھواڑہ، اہلیہ نگر اور جلگاؤں کے کچھ حصوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ کچھ علاقوں میں بارش پہلے ہی ہو رہی ہے۔ اب کونکن میں بھی تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے۔ حکومت کے پاس ان کسانوں کی بحالی کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ وزراء کو سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں رہنا چاہیے۔ یہ وزراء ممبئی میں کیا کر رہے ہیں؟
مزید پڑھیں:
کیا اب خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہیں گے؟ بھارت اور پاکستان میچ پر معروف رہنما کا مودی سے پانچ سوال
نریندر مودی نے صدام حسین، بشار الاسد اور پوتن کی طرح انتخابات جیتے، سنجے راوت کا حملہ