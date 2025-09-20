ETV Bharat / bharat

H-1B ویزا فیس میں بھاری اضافہ پر راہل گاندھی کا مودی پر شدید حملہ

امریکہ نے H-1B ویزا کی فیس میں زبردست اضافہ کر دیا جس کا سب سے زیادہ نقصان بھارتی کارکنوں کو ہوگا۔

H-1B ویزا فیس میں بھاری اضافہ پر راہل گاندھی کا مودی پر شدید حملہ
H-1B ویزا فیس میں بھاری اضافہ پر راہل گاندھی کا مودی پر شدید حملہ (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے H-1B ویزا فیس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ فیس پہلے 4,500 ڈالر تھی، جسے اب بڑھا کر 100,000 ڈالر کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اس صورتحال پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "میں دہراتا ہوں، بھارت کا وزیر اعظم کمزور ہے۔" راہل گاندھی کا یہ بیان مودی حکومت کی خارجہ پالیسی اور بھارتی کارکنوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکامی پر سوال اٹھاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط وزیر اعظم ایسی صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔

H-1B ویزا حاصل کرنے والوں میں 71 فیصد بھارتی شامل ہیں۔ فیس میں اس بھاری اضافے کا براہ راست اور منفی اثر ہندوستانی کارکنوں پر پڑے گا۔ بہت سی کمپنیاں اب ہندوستانیوں کو ملازمت دینے سے گریز کر سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ ان ہزاروں بھارتیوں کے خوابوں کو متاثر کرے گا جو امریکہ میں بہتر مستقبل کی تلاش میں ہیں۔ ان کے لیے اب امریکہ جانا اور وہاں کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔

یہ فیصلہ ان کمپنیوں پر لاگو ہوگا جو H-1B ویزا کے تحت کارکنوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔ اس نئے حکم نامے پر صدر ٹرمپ نے جمعہ کو دستخط کیے ہیں۔ یہ اقدام بھارتی کارکنوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جو امریکہ میں کام کرنے کے لیے اس ویزا پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ انتظامیہ کا ایچ-1 بی ویزوں پر بڑا فیصلہ، اب امریکہ جانے کے لیے دینے ہوں گے 89 لاکھ روپے

صدر ٹرمپ نے H-1B ویزا فیس میں اضافے کے ساتھ ہی ایک "گولڈ کارڈ" ویزا بھی متعارف کرایا ہے۔ یہ ویزا 10 لاکھ ڈالر کی فیس کے ساتھ امریکی شہریت حاصل کرنے کا ایک ممکنہ راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ امیر سرمایہ کاروں کے لیے ایک نیا آپشن ہے۔ تاہم، یہ گولڈ کارڈ ویزا عام بھارتی کارکنوں کے لیے قابل رسائی نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جبکہ H-1B ویزا عام پیشہ ور افراد کے لیے تھا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

H1B VISA FEE HIKETRUMPایچ ون بی ویزاراہل گاندھی کا مودی پر حملہINDIA HAS A WEAK PM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.