پاکستان کے ایکشن کے بعد بھارت کا سخت ایکشن... اب چوبیس ستمبر تک طیاروں پر لگی پابندی

دونوں ممالک کے درمیان طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی پابندی پانچویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔

India Extends Airspace Closure For Pakistan Planes Till Sep 24
ایئر لائن (IANS نمائندگی کی تصویر)
By PTI

Published : August 23, 2025 at 1:42 PM IST

نئی دہلی: بھارت نے پاکستانی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود پر پابندی میں 24 ستمبر 2025 تک توسیع کر دی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی پابندی پانچویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے بھی بھارتی پروازوں پر پابندی کا وقت بڑھا دیا ہے۔

بھارت نے پاکستان کو پانچویں ماہ بھی ریلیف دینے سے انکار کردیا۔ بھارت نے جمعہ کی رات گئے پاکستانی ایئرلائنز اور طیاروں کے بھارتی فضائی حدود میں داخلے پر پابندی 24 ستمبر کی صبح تک ایک ماہ کے لیے بڑھا دی ہے۔ دراصل پاکستان نے بھی بھارتی طیاروں پر پابندی میں 2 روز قبل توسیع کی تھی۔

پھر بھارت نے بھی سخت ایکشن لیا

بھارت کی ایوی ایشن اتھارٹی کا یہ نیا نوٹس پاکستان کے نوٹم کی جانب سے اسی مدت کے لیے بھارتی طیاروں اور ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے دو دن بعد آیا ہے۔ اس توسیع کے ساتھ ہی دونوں پڑوسی ممالک کی ایک دوسرے کے طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی پابندی پانچویں مہینے میں داخل ہونے والی ہے۔

پاکستان نے اس سے قبل پہلگام حملے کے بعد پابندی عائد کی تھی

اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں، پاکستان نے 24 اپریل کو اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ ابتدائی طور پر ایک ماہ کے لیے پابندی نے ہندوستانی طیاروں اور ایئر لائنز کو پاکستانی فضائی حدود سے پرواز کرنے سے روک دیا تھا۔ بھارت نے بھی 30 اپریل کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی طیاروں اور ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ اس کے بعد سے، دونوں ممالک نے ماہانہ بنیادوں پر نوٹم جاری کر کے اس پابندی کو بڑھا دیا ہے۔

پاکستان نے 20 اگست کو دوبارہ پابندی میں توسیع کردی

پاکستان نے اس سے قبل بدھ (20 اگست) کو اپنی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کرتے ہوئے اپنا تازہ ترین NOTAM جاری کیا تھا، جو پہلے جاری کردہ NOTAM کی میعاد 24 اگست کو ختم ہونے سے کچھ دن پہلے تھا۔

