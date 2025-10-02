ETV Bharat / bharat

پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کےلئے سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت

بھارت نے سکھ یاتریوں کو پاکستان میں گرونانک کے پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔

پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کےلئے سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت
پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کےلئے سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 10:11 PM IST

1 Min Read
نئی دہلی : بھارت نے سکھ جتھوں کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ یاتری گرو نانک کے پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ فیصلہ سکھ برادری کے لیے خوشی کا باعث ہے۔

یہ یاترا 1974 کے دوطرفہ پروٹوکول کے تحت ہوگی جو مذہبی مقامات کے دوروں سے متعلق ہے۔ تاہم، ذرائع نے واضح کیا ہے کہ صرف "منتخب گروہوں" کو ہی اجازت دی جائے گی۔ ریاستی حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ اور پھر وزارت داخلہ کی جانب سے حتمی منظوری دی جائے گی۔

اس سے قبل، بھارت نے نومبر 2025 میں گرو نانک کے پرکاش پرو کے لیے سکھ یاتریوں کے پاکستان جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کی وجہ سیکیورٹی خدشات اور دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی بتائی گئی تھی۔ موجودہ اجازت ایک اہم مثبت قدم ہے۔

بھارتی سکھ عقیدت مند اٹاری-واہگہ سرحد کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوں گے۔ وہ گرو نانک سے منسلک اہم گوردواروں کا دورہ کریں گے۔ ان میں ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں گوردوارہ دربار صاحب شامل ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: گرو نانک کے یوم پیدائش پر 1500 سکھ یاتری پاکستان جائیں گے

ہر سال ہزاروں سکھ یاتری پرکاش پورب، بیساکھی اور گرو ارجن کے یوم شہادت جیسے مواقع پر سرحد پار کرتے ہیں۔ 2019 میں کھلنے والا کرتارپور کوریڈور بھی مذہبی تبادلے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ 1974 کے معاہدے کا حصہ ہے۔

