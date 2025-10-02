پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کےلئے سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت
بھارت نے سکھ یاتریوں کو پاکستان میں گرونانک کے پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔
October 2, 2025
نئی دہلی : بھارت نے سکھ جتھوں کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ یاتری گرو نانک کے پرکاش پرو کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ فیصلہ سکھ برادری کے لیے خوشی کا باعث ہے۔
یہ یاترا 1974 کے دوطرفہ پروٹوکول کے تحت ہوگی جو مذہبی مقامات کے دوروں سے متعلق ہے۔ تاہم، ذرائع نے واضح کیا ہے کہ صرف "منتخب گروہوں" کو ہی اجازت دی جائے گی۔ ریاستی حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ اور پھر وزارت داخلہ کی جانب سے حتمی منظوری دی جائے گی۔
اس سے قبل، بھارت نے نومبر 2025 میں گرو نانک کے پرکاش پرو کے لیے سکھ یاتریوں کے پاکستان جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کی وجہ سیکیورٹی خدشات اور دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی بتائی گئی تھی۔ موجودہ اجازت ایک اہم مثبت قدم ہے۔
بھارتی سکھ عقیدت مند اٹاری-واہگہ سرحد کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوں گے۔ وہ گرو نانک سے منسلک اہم گوردواروں کا دورہ کریں گے۔ ان میں ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں گوردوارہ دربار صاحب شامل ہیں۔
ہر سال ہزاروں سکھ یاتری پرکاش پورب، بیساکھی اور گرو ارجن کے یوم شہادت جیسے مواقع پر سرحد پار کرتے ہیں۔ 2019 میں کھلنے والا کرتارپور کوریڈور بھی مذہبی تبادلے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ 1974 کے معاہدے کا حصہ ہے۔