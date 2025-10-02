بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا اہم اعلان
بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ یہ خبر دونوں ممالک کےلئے اہم ہے۔
نئی دہلی : بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس اہم پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ یہ سروسز 2020 میں کوویڈ 19 وبائی مرض کے بعد معطل کر دی گئی تھیں۔
لداخ سرحد پر جاری کشیدگی کی وجہ سے ان پروازوں کو بحال نہیں کیا گیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق، اس سال کے اوائل سے دونوں ممالک کے شہری ہوا بازی کے حکام تکنیکی سطح پر بات چیت کر رہے تھے۔ ان مذاکرات کا مقصد براہ راست فضائی خدمات کی بحالی تھا۔
ان بات چیت کے بعد، اب یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اکتوبر 2025 کے آخر تک پروازیں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان لوگوں کے رابطوں کو فروغ دے گا۔ اس اعلان کے بعد، انڈیگو پہلی ایئر لائن بن گئی جس نے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ انڈیگو 26 اکتوبر 2025 سے کولکتہ سے چین کے گوانگژو کے لیے روزانہ پروازیں شروع کرے گی۔
ریگولیٹری منظوریوں کے بعد، انڈیگو جلد ہی دہلی اور گوانگژو کے درمیان بھی براہ راست پروازیں شروع کرے گی۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سیاحت کو فروغ دے گا۔ انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبیرز نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں اور سامان کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو ممکن بنائے گا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا۔
انڈیگو کا مقصد چین کے لیے مزید براہ راست پروازیں متعارف کرانا ہے۔ یہ عالمی ہوا بازی میں ایک اہم قدم ہے اور انڈیگو کے بین الاقوامی نیٹ ورک کو وسعت دے گا۔