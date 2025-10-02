ETV Bharat / bharat

بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا اہم اعلان

بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ یہ خبر دونوں ممالک کےلئے اہم ہے۔

بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا اہم اعلان
بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کا اہم اعلان (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی : بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں اس ماہ کے آخر میں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس اہم پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ یہ سروسز 2020 میں کوویڈ 19 وبائی مرض کے بعد معطل کر دی گئی تھیں۔

لداخ سرحد پر جاری کشیدگی کی وجہ سے ان پروازوں کو بحال نہیں کیا گیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق، اس سال کے اوائل سے دونوں ممالک کے شہری ہوا بازی کے حکام تکنیکی سطح پر بات چیت کر رہے تھے۔ ان مذاکرات کا مقصد براہ راست فضائی خدمات کی بحالی تھا۔

ان بات چیت کے بعد، اب یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اکتوبر 2025 کے آخر تک پروازیں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان لوگوں کے رابطوں کو فروغ دے گا۔ اس اعلان کے بعد، انڈیگو پہلی ایئر لائن بن گئی جس نے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ انڈیگو 26 اکتوبر 2025 سے کولکتہ سے چین کے گوانگژو کے لیے روزانہ پروازیں شروع کرے گی۔

ریگولیٹری منظوریوں کے بعد، انڈیگو جلد ہی دہلی اور گوانگژو کے درمیان بھی براہ راست پروازیں شروع کرے گی۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سیاحت کو فروغ دے گا۔ انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبیرز نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں اور سامان کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو ممکن بنائے گا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا۔

یہ بھی پڑھیں: چین کے ساتھ سرحدی تنازع سب سے بڑا چیلنج: سی ڈی ایس جنرل چوہان

انڈیگو کا مقصد چین کے لیے مزید براہ راست پروازیں متعارف کرانا ہے۔ یہ عالمی ہوا بازی میں ایک اہم قدم ہے اور انڈیگو کے بین الاقوامی نیٹ ورک کو وسعت دے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KOLKATA GUANGZHOU FLIGHTINDIGOبھارت اور چینراست پروازوں کی بحالیINDIA CHINA TO RESUME AIR SERVICES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.