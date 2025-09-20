ہندوستان اور کینیڈا نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دو طرفہ تعلقات کی بحالی اور دہشت گردی سے نمٹنے پر اتفاق
ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور کینیڈین NSA ناتھالی ڈروئن نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے وسیع گفتگو کی۔
Published : September 20, 2025 at 10:29 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی اور بین الاقوامی جرائم سے نمٹنے پر خصوصی زور دیتے ہوئے اپنے تعلقات میں ایک نیا باب کھولنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت خارجہ (MEA) نے ہفتہ کو اس پیشرفت کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور ان کے کینیڈین ہم منصب نتھالی جی ڈروئن کے درمیان 18 ستمبر کو نئی دہلی میں ہونے والی وسیع بات چیت کے بعد کیا گیا ہے۔
بہتر تعلقات کے لیے باہمی تعاون ضروری
وزارت نے کہا کہ دونوں فریقوں نے مستقبل میں بہتر تعلقات کے لیے باہمی تعاون پر مبنی نقطۂ نظر اپنانے کا عزم کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کی سطح پر اعتماد بحال ہو رہا ہے اور تعاون بڑھ رہا ہے۔
جون میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے کناناسکس میں G-7 سربراہی اجلاس کے موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ بات چیت کی۔ اس ملاقات کے دوران، دونوں رہنماؤں نے ہندوستان-کینیڈا تعلقات میں استحکام کی بحالی کے لیے "تعمیری" اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔
مواصلاتی میکانزم کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق
ڈووال اور ڈروئن کے درمیان بات چیت کے بارے میں، وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی اور ان کے کینیڈین ہم منصب کارنی کے درمیان ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھانے کا بھی ایک موقع تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں قومی سلامتی کے مشیروں نے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر "مفید" بات چیت کی، بشمول انسداد دہشت گردی، بین الاقوامی منظم جرائم کا مقابلہ کرنے اور انٹیلی جنس شیئرنگ جیسے شعبوں میں۔ دونوں فریقین نے سکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور موجودہ مواصلاتی میکانزم کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں قومی سلامتی کے مشیروں نے مستقبل میں تعاون کے لیے ترجیحی شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں ممالک کے درمیان دفتر خارجہ سے پہلے کی مشاورت
ان بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہندوستان اور کینیڈا نے 19 ستمبر کو نئی دہلی میں وزارت خارجہ میں سکریٹری (مشرق) پی کمارن کی قیادت میں پری فارن آفس کنسلٹیشنز (FOC) منعقد کیں، جب کہ کینیڈا کی طرف سے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قیادت کی۔
وزارت خارجہ کے مطابق، ان بات چیت نے ہندوستان-کینیڈا دو طرفہ تعلقات کی حالت کا جائزہ لینے اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔ دونوں فریقوں نے مشترکہ جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی کے احترام اور خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے اصولوں سے وابستگی پر مبنی ہندوستان-کینیڈا تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔
خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی پر دوطرفہ مذاکرات
وزارت خارجہ کے مطابق، تعلقات میں استحکام کی بحالی اور تعمیری اور متوازن شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں وزرائے اعظم کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق، دونوں فریقوں نے تجارت، دفاع، توانائی، سول نیوکلیئر توانائی، سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت متنوع شعبوں میں دوطرفہ مذاکرات کے طریقہ کار کو بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔
ملیٹنٹ ہردیپ سنگھ نجار کا قتل
دونوں فریقوں کے درمیان یہ بات چیت ہندوستان اور کینیڈا کی جانب سے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں ایلچی مقرر کرنے کے تین ہفتے بعد ہوئی ہے۔ 2023 میں، اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں ہندوستان کے ممکنہ ملوث ہونے کے الزامات نے ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات کو خراب کردیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں، ہندوستان نے کینیڈا میں اپنے ہائی کمشنر اور پانچ دیگر سفارت کاروں کو کینیڈا کے حکام کی جانب سے نجار کے قتل سے جوڑنے کی کوشش کے بعد واپس بلا لیا تھا۔ جس کے بعد بھارت نے کینیڈا کے پانچ سفارت کاروں کو ملک بدر کر دیا۔
تاہم رواں برس اپریل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں لبرل پارٹی کے رہنما کارنی کی جیت کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر آ رہے ہیں۔