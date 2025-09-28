ETV Bharat / bharat

فلسطینی سفیر نے پی ایم مودی کی ستائش کی، کہا بھارت کے پاس بین الاقوامی منظر نامے کو بدلنے کی صلاحیت

بھارت میں فلسطینی سفیر عبداللہ ابو شاویش نے کہا کہ بھارت عالمی منظر نامے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

بھارت میں فلسطین کے سفیر عبداللہ ابو شاویش
بھارت میں فلسطین کے سفیر عبداللہ ابو شاویش (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2025 at 5:20 PM IST

نئی دہلی: بھارت میں فلسطین کے سفیر عبداللہ ابو شاویش نے ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب سیاسی معاملات کی بات آتی ہے تو بھارت ایک اہم مقام رکھتا ہے۔

نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے شاویش نے کہا کہ بھارت اپنی طاقت کے ذریعے عالمی منظر نامے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، "جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم 1.4 بلین لوگوں کی بات کرتے ہیں۔"

انہوں نے کہا، "جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے آٹھ سال تک اقوام متحدہ میں خدمات انجام دیں، اور جب بھارت اقوام متحدہ میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بین الاقوامی منظر نامے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ جب سیاسی معاملات کی بات آتی ہے تو بھارت ایک بڑا کھلاڑی ہے۔" ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت اپنی انتہائی مضبوط، انتہائی قابل احترام اور مشہور سفارتی و سیاسی طاقت کو (فلسطین کے لیے) بروئے کار لائے گا۔

انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی (UNRWA) کے لیے پانچ ملین امریکی ڈالر کا عطیہ دے کر فلسطین کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، " یہ دو تجاویز پی ایم مودی کی صدارت اور ان کی حکومت میں منظور کیے گئے۔

یقینا، بھارت فلسطینی پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا (UNRWA) کی فنڈنگ کے لیے سالانہ پانچ ملین امریکی ڈالر ادا کرتا رہا ہے۔ بھارت نے ماضی میں بڑے پیمانے پر ایسا کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان فلسطینی عوام کی حمایت آئندہ بھی جاری رکھے گا۔

شاویش نے کہا کہ فلسطینی صدر محمود عباس اور وزیر اعظم مودی کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا، "صدر عباس نے پی ایم مودی کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں متعدد مسائل پر ان کی مدد کی درخواست کی گئی ہے۔

شاویز نے کہا کہ بھارت-فلسطینی تعلقات کی جڑیں تاریخ میں پیوستہ ہیں کیونکہ دونوں ممالک نے ایک ہی وقت میں آزادی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بھارت فلسطین کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب اور غیر مسلم ملک ہے۔ انہوں نے کہا، "اس کے بعد بھارت نے سنہ 1947 میں فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کے خلاف ووٹ دے کر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ایک اہم قدم اٹھایا، جس کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں۔ بھارت نے سنہ 1974 کے آخر میں پی ایل او (فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن) کو فلسطینی عوام کے واحد اور جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کیا"۔

