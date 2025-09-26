روسی فوج میں بھرتی کیے گئے مزید 27 بھارتی شہریوں کو فوری رہا کیا جائے: ماسکو سے بھارت کا مطالبہ
نئی دہلی نے روس سے مزید 27 بھارتی شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں دھوکہ سے روسی فوج میں شامل کیا گیا۔
Published : September 26, 2025 at 8:29 PM IST
نئی دہلی : وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے حال ہی میں ایک اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 27 بھارتی شہری روسی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے نئی معلومات موصول ہوئی ہیں۔ بھارت نے اس معاملے کو روسی حکام کے ساتھ سختی سے اٹھایا ہے۔ نئی دہلی نے ماسکو اور نئی دہلی میں روسی سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے۔ بھارت ان شہریوں کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
وزارت خارجہ نے تمام بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ انہیں روسی فوج میں شامل ہونے کی پیشکشوں سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ پیشکشیں جان لیوا خطرات سے بھری ہوئی ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ بھارتی شہری، جو طالب علم یا کاروباری ویزوں پر تھے، انہیں روسی فوج میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ افراد یوکرین میں جنگ کے محاذوں پر تعینات ہیں۔ بھارت نے پہلے بھی معاون عملے کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: روس-یوکرین جنگ میں پھنسے بیکانیر نوجوان کی حکومت سے فریاد
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، روسی فوج میں بھرتی ہونے والے بھارتیوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس تنازعے میں کم از کم 12 بھارتی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے بھی گزشتہ سال روس کے دورے کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔