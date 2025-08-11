نئی دہلی: اپوزیشن اتحاد انڈیا کے ممبران پارلیمنٹ نے پیر کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کے ہیڈکوارٹر تک مارچ نکالا۔ تاہم دہلی پولیس نے مارچ کو بیچ میں ہی روک دیا۔ بعد ازاں اپوزیشن ارکان نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ حالات خراب ہونے پر پولیس نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت کئی اپوزیشن لیڈروں کو حراست میں لے لیا۔
VIDEO | Delhi: Opposition MPs Priyanka Gandhi Vadra, Dimple Yadav, KC Venugopal, and Mauha Maji were seen sloganeering after being stopped by police barricades at Transport Bhawan, preventing their march towards the Election Commission headquarters.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/idfCBWa2wd
دہلی پولیس نے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سنجے راوت اور ساگاریکا گھوش سمیت انڈیا بلاک کے متعدد ارکان پارلیمنٹ کو حراست میں لے لیا۔ وہ بہار میں چل رہی الیکشن کمیشن کی خصوصی نظر ثانی مہم (ایس آئی آر) کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے اور پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک احتجاجی مارچ نکال رہے تھے۔ دہلی پولیس نے اس مارچ کو بیچ میں ہی روک دیا۔
VIDEO | Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh ) was seen jumping over the police barricade, protesting with banners in hand as protesting opposition MPs were stopped by police barricades at Transport Bhawan while marching towards the Election Commission headquarters.… pic.twitter.com/OtvYEM3NgS— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
پولیس نے پہلے ہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر تک مارچ کے لیے کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے روکنے کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ششی تھرور بھی اس مارچ میں شامل ہوئے۔ پرینکا گاندھی بھی تالیاں بجا کر احتجاج کرتی نظر آئیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی تصاویر میں اکھلیش یادو کو بیریکیڈ سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔
دریں اثناء ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ میتالی باغ اس وقت بے ہوش ہو گئیں جب پولیس اہلکاروں نے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے مارچ کو پارلیمنٹ سٹریٹ پر روک دیا۔ راہل گاندھی نے ان کی مدد کی اور انہیں گاڑی میں بٹھایا۔
اپوزیشن اتحاد کے اس مارچ کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس نے پہلے ہی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ مارچ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا اور الیکشن کمیشن کے دفتر تک تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔
یہ مظاہرہ بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے خلاف احتجاج اور مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس دوران اپوزیشن اتحاد نے حکمراں بی جے پی حکومت پر ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کرکے جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔
At the INDIA bloc MPs’ protest today. We are all asking why @ECISVEEP could not give serious answers to the serious questions raised by @RahulGandhi, rather than insisting on formalities like an oath and an affidavit (when the data cited is all the EC’s own data anyway). It is… pic.twitter.com/E1Ptve3gzQ— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 11, 2025
یہ آئین کو بچانے کی لڑائی ہے: راہل گاندھی
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا، 'حقیقت یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے۔ حقیقت ملک کے سامنے ہے۔ یہ لڑائی سیاسی نہیں ہے۔ یہ آئین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ ایک شخص، ایک ووٹ کی لڑائی ہے۔ ہم ایک صاف ووٹر لسٹ چاہتے ہیں۔'
#WATCH | Delhi: Police detains INDIA bloc MPs, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sanjay Raut, and Sagarika Ghose, among others, who were protesting against the SIR and staged a march from Parliament to the Election Commission of India. pic.twitter.com/9pfRxTNS49— ANI (@ANI) August 11, 2025
مارچ کو بیچ میں روک دیا گیا: جے رام رمیش
اس دوران کانگریس کے ایم پی جے رام رمیش نے کہا، 'الیکشن کمیشن کو میرا خط صاف ستھرا تھا اور میں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ اپوزیشن کے تمام اراکین پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک پرامن مارچ کریں گے۔ تمام ارکان پارلیمنٹ ایس آئی آر کے بارے میں ایک دستاویز الیکشن کمیشن کو دینا چاہتے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The reality is that they cannot talk. The truth is in front of the country. This fight is not political. This fight is to save the Constitution. This fight is for One Man, One Vote. We want a clean, pure voters… pic.twitter.com/Aj9TvCQs1L— ANI (@ANI) August 11, 2025
یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ میں نے یہ خط کل شام لکھا تھا اور 'الیکشن کمیشن' جو اب 'چراؤ کمیشن' بن چکا ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 30 ایم پی آ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ اپوزیشن کے تمام اراکین پارلیمنٹ مل کر الیکشن کمیشن کو دستاویز دیں۔ ہمیں یہاں روک دیا گیا ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔'
الیکشن کمیشن کو ان سوالات کو حل کرنا چاہیے: ششی تھرور
#WATCH | Congress MP Shashi Tharoor says, "As long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be… https://t.co/BaEU00fr0Y pic.twitter.com/OBx9dSps3s— ANI (@ANI) August 11, 2025
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا، 'جب تک لوگوں کو انتخابات کی شفافیت پر شک ہے، الیکشن کمیشن کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو الیکشن کمیشن کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اپنا مفاد ان سوالات کو حل کرنے میں مضمر ہے۔'
