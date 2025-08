ETV Bharat / bharat

'بھارت سبھی بھارتیوں کا ہے، نہ کہ کسی ایک خطے کا'، امرتیہ سین نے بنگالی مزدوروں پر حملوں کی مذمت کی - BENGALI MIGRANTS FACE HARASSMENT

نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات امرتیا سین ( Etv Bharat )

بولپور: نوبل انعام یافتہ اور بھارت رتن ماہر اقتصادیات امرتیا سین نے بنگالی زبان بولنے والوں پر حملوں اور دوسری ریاستوں میں بنگالی مزدوروں کے ساتھ ناروا سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک غیر منقسم ملک ہے اور اس کے ہر شہری کو ملک کے کسی بھی حصے میں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کسی کمیونٹی پر ظلم ہوتا ہے تو یہ آئین کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ امرتیہ سین نے آئین کا حوالہ دیا شانتی نکیتن میں واقع اپنے گھر 'پرتیچی' میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امرتیہ سین نے کہا، "جو بھارتی ہیں، ان کا پورے ملک پر حق ہے۔ یہ صرف علاقائی نہیں بلکہ قومی حق ہے۔ کسی بھی زبان یا برادری کو نظر انداز کرنا یا ظلم ناقابل قبول ہے۔" بھارتی آئین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان حقوق کی ضمانت ہمارے آئین میں دی گئی ہے اور انہیں نظر انداز کرنا جمہوری اقدار کی توہین ہے۔ بنگالی زبان کی اہمیت اور وراثت پروفیسر سین نے بنگالی زبان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے پر بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، ’’بنگالی زبان کی ابتدا چریاپد سے ہوئی، یہ رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نذر اسلام کی زبان ہے۔ اسے نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ زبانوں کا احترام کسی ایک ریاست کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ تمام بھارتی شہریوں کے حقوق کا تحفظ ضروری بنگالی مہاجر مزدوروں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صرف بنگالیوں کا نہیں ہے بلکہ ملک کے کسی بھی حصے کے شہریوں کے حقوق کا سوال ہے۔ چاہے کوئی اوڈیشہ سے راجستھان جائے، یا پنجاب سے تامل ناڈو، سب کو یکساں احترام ملنا چاہیے۔" انہوں نے اسے ہندوستان کے اتحاد اور تنوع کے لیے اہم قرار دیا۔ ممتا بنرجی کے مارچ پر ردعمل بول پور میں بنگالی زبان کی حمایت میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے نکالے گئے مارچ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سین نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات خوش آئند ہیں۔ انہوں نے زبان کے تحفظ کو ثقافتی ورثے کے تحفظ سے جوڑا۔

