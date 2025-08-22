ETV Bharat / bharat

بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈی جی سطح کے مذاکرات، 25 سے 28 اگست تک ڈھاکہ میں ہوگی بات چیت - INDIA BANGLADESH BORDER TALKS

بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی سربراہی میں عوامی لیگ کی حکومت کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد یہ دوسری ملاقات ہے۔

بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈی جی سطح کے مذاکرات، 25 سے 28 اگست تک ڈھاکہ میں ہوگی بات چیت
بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈی جی سطح کے مذاکرات، 25 سے 28 اگست تک ڈھاکہ میں ہوگی بات چیت (ANI)
Published : August 22, 2025 at 3:00 PM IST

نئی دہلی: بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے ڈائریکٹر جنرل دلجیت سنگھ چودھری 25 سے 28 اگست تک ڈھاکہ میں بی ایس ایف اور بارڈر گارڈ بنگلہ دیش (بی جی بی) کے درمیان ہونے والی 56ویں ڈائریکٹر جنرل سطح کی بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کریں گے۔

حکام نے جمعہ کو بتایا کہ بی ایس ایف کا وفد بی جی بی کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران سات اعلیٰ ترجیحی امور کو اٹھائے گا۔ ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بی ایس ایف کا وفد بنگلہ دیش میں مقیم شرپسندوں اور شہریوں کے ذریعہ بی ایس ایف اہلکاروں اور بھارتی شہریوں پر ہونے والی حملوں کی روک تھام، سرحد پار جرائم، ایک قطار باڑ کی تعمیر اور بنگلہ دیش میں بھارتی باغی گروپوں (IIGs) کے خلاف کارروائی جیسے مسائل پر بات چیت کرے گا۔

انہوں نے بتایا کہ "بی ایس ایف کا وفد سرحدی انفراسٹرکچر، مربوط بارڈر مینجمنٹ پلان (سی بی ایم پی) کے مؤثر نفاذ کے لیے مشترکہ کوششوں، اعتماد سازی کے اقدامات (سی بی ایم) اور دیگر مسائل سے متعلق مسائل بھی اٹھائے گا۔" چودھری کی قیادت میں بی ایس ایف کا وفد میجر جنرل محمد اشرف الزمان صدیقی، ڈائریکٹر جنرل، بی جی بی کی سربراہی میں بی جی بی کے وفد سے ملاقات کرے گا۔

بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی سربراہی میں عوامی لیگ کی حکومت کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد یہ دوسری ملاقات ہے۔ اس سال فروری میں، بی جی بی کا ایک وفد نئی دہلی آیا تھا اور اس نے بی ایس ایف-بی جی بی کے ڈائریکٹر جنرل کی سطح کے مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ "اس کانفرنس کا انعقاد سرحد سے متعلقہ مسائل پر بات چیت کرنے اور دونوں سرحدی محافظ افواج کے درمیان بہتر تال میل کے لیے کیا جا رہا ہے۔"

بی ایس ایف کے سابق ڈائریکٹر جنرل اشونی کمار کی سربراہی میں ایک ہندوستانی وفد اور بنگلہ دیش کے وفد نے میجر جنرل قاضی غلام دستگیر، سابق ڈائریکٹر جنرل بی ڈی آر (اب بی جی بی) کی قیادت میں 2 دسمبر 1975 کو کولکتہ میں پہلی بار باہمی سرحدی مسائل پر بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد سے، ڈی جی بی ایس ایف اور ڈی جی بی جی بی کے درمیان 1993 تک ہر سال متبادل طور پر بھارت اور بنگلہ دیش میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔

