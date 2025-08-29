حیدرآباد، تلنگانہ: تصور کریں کہ آپ پیر کی صبح دفتر جا رہے ہیں، سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور ٹریفک جام ہے۔ پھر بھی کوئی ہارن نہیں بجا رہا ہے، اوور ٹیک کرنے یا لائن توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں! میزورم کے دارالحکومت ایزول میں سال بھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایزول کا اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ وہاں کے لوگوں کا ایک ایسا اقدام ہے۔ جہاں ٹریفک اور صوتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے نو ہارن پالیسی نافذ کی گئی ہے، تاکہ لوگ آہستہ گاڑی چلانے اور پہاڑی اور گھومتی سڑکوں پر لمبی قطاروں میں ہارن بجانے سے گریز کریں۔ یعنی یہاں کے لوگ خود ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے ٹریفک جام سے بچتے ہیں۔ ایزول کے لوگ جلدی نہیں کرتے۔ نہ وہ بغیر کسی وجہ کے بار بار ہارن بجاتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
3.5 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ، ایزول شہر میں تقریباً 1.25 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں۔ کبھی کبھی شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ایک یا دو گھنٹے لگتے ہیں۔ جو کہ صرف 15 کلومیٹر ہے۔ پھر بھی لوگ ہارن نہیں بجاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ شائستہ اور منظم ہیں۔ اگر کہیں ٹریفک جام ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے زور سے ہارن بجانا کوئی حل نہیں۔
میزورم کا دارالحکومت ایزول، سوشل میڈیا پر مشہور
سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے درمیان واقع، میزورم کا دارالحکومت ایزول شاذ و نادر ہی قومی سرخیاں بنتا ہے۔ تاہم اب یہ شہر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بہترین ٹریفک ڈسپلن کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ بغیر ہارن بجائے اور افراتفری مچائے لمبی قطاروں میں دو پہیہ گاڑیوں کے چلنے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بہت سے نیوز پلیٹ فارمز اور بلاگرز نے شیئر کیا ہے، جس سے ایزول کو ہندوستان کا واحد 'پرامن شہر' کا خطاب ملا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں، ایزول میزورم کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے اور ریاست کا سیاسی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ انتظامی ہیڈکوارٹر ہونے کی وجہ سے ریاستی اسمبلی اور سیکرٹریٹ جیسے اہم سرکاری ادارے اسی شہر میں واقع ہیں۔
ایزول کی پرسکون ٹریفک کا اصل راز کیا ہے؟
شہر میں نہ تو پولیس کا سخت نظام ہے اور نہ ہی ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی ہے۔ اس اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ کا راز میزورم کی ثقافت میں پوشیدہ ہے، جو نظم و ضبط اور شہری ذمہ داری کو بنیادی اقدار سمجھتی ہے اور اس خوبصورت شمال مشرقی ریاست کے باشندے سختی سے ان کی پیروی کرتے ہیں۔
سڑکوں پر کچرا پھینکتے ہوئے شاید ہی کوئی نظر آئے
ایزول کے حیرت انگیز ٹریفک نظام نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ ہندوستان اور دنیا کے بیشتر شہری مراکز کے برعکس شہر کی سڑکیں اتنی پرسکون اور پرامن کیسے ہیں۔ اپنی منظم ٹریفک کے علاوہ، ایزول اپنی صفائی ستھرائی کے لیے بھی مشہور ہے، آپ کو یہاں سڑکوں پر کچرا پھینکتے ہوئے شاید ہی کوئی ملے گا۔