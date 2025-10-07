ETV Bharat / bharat

مودی نے پوتن کو جنم دن کی دی مبارکباد، بھارت آمد کا انتظار

وزیراعظم مودی نے روسی صدر پوتن کو انکی سالگرہ پر مبارکباد دی اور بھارت میں ان کے استقبال کے لیے بے تابی کا اظہار کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

October 7, 2025

نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ان کی 73ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پوتن کی اچھی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ یہ مبارکباد ایک ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دی گئی۔

مودی نے بھارت اور روس کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پوتن کے ذاتی عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا۔

وزیر اعظم مودی نے روسی رہنما کو بھارت میں خوش آمدید کہنے کا انتظار ظاہر کیا۔ بھارت-روس سالانہ سربراہی اجلاس دسمبر کے اوائل میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہوگی۔

روسی صدر ولادیمیر پوتن 73 سال کے ہو گئے ہیں۔ انہیں دنیا بھر سے مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں۔ ان کے حامی ملک کو بدلنے میں ان کے کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پوتن کے کردار کو روسی شہریوں کی زندگیوں کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوتن کا کردار روسی شہریوں کی زندگی میں ناقابلِ بیان ہے۔

اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی پوتن کو فون پر مبارکباد دی۔ انہوں نے غزہ، ایرانی جوہری مسئلے اور شام پر بات چیت کی۔ دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔

