مودی نے پوتن کو جنم دن کی دی مبارکباد، بھارت آمد کا انتظار
وزیراعظم مودی نے روسی صدر پوتن کو انکی سالگرہ پر مبارکباد دی اور بھارت میں ان کے استقبال کے لیے بے تابی کا اظہار کیا۔
Published : October 7, 2025 at 8:35 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ان کی 73ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پوتن کی اچھی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ یہ مبارکباد ایک ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دی گئی۔
مودی نے بھارت اور روس کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پوتن کے ذاتی عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ ایجنڈے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا۔
Spoke with my friend President Putin and conveyed warm birthday greetings and best wishes for his good health and long life. Deeply appreciate his personal commitment to deepening India–Russia ties over the years.@KremlinRussia_E— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025
وزیر اعظم مودی نے روسی رہنما کو بھارت میں خوش آمدید کہنے کا انتظار ظاہر کیا۔ بھارت-روس سالانہ سربراہی اجلاس دسمبر کے اوائل میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہوگی۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن 73 سال کے ہو گئے ہیں۔ انہیں دنیا بھر سے مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں۔ ان کے حامی ملک کو بدلنے میں ان کے کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پوتن کے کردار کو روسی شہریوں کی زندگیوں کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوتن کا کردار روسی شہریوں کی زندگی میں ناقابلِ بیان ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی پوتن کو فون پر مبارکباد دی۔ انہوں نے غزہ، ایرانی جوہری مسئلے اور شام پر بات چیت کی۔ دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔