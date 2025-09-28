من کی بات میں وزیراعظم مودی نے سودیشی کو فروغ پر دیا زور
مودی نے من کی بات سے خطاب کرتے ہوئے سودیشی کو فروغ دینے اور گاندھی جینتی پر کھادی کی اشیا خریدنے کی اپیل کی۔
Published : September 28, 2025 at 1:48 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر سودیشی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے موقع پر کھادی کی اشیاء خریدیں۔ یہ ہمارے مقامی صنعتوں کو مضبوط کرے گا۔ آزادی کے بعد کھادی کی کشش کم ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ 11 سالوں میں اس کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مودی نے فخر سے کہا، "یہ سودیشی ہے!"
وزیر اعظم نریندر مودی نے آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے لوث خدمت اور نظم و ضبط ہی سنگھ کی اصل طاقت ہیں۔ ان کے ہر رضاکار کے عمل میں 'قوم سب سے پہلے' کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ مودی نے یاد دلایا کہ 100 سال پہلے جب آر ایس ایس کا قیام عمل میں آیا، ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس طویل غلامی نے ہمارے خود اعتمادی اور خودداری کو گہرا زخم پہنچایا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ملک کو آزادی کے ساتھ ساتھ نظریاتی غلامی سے بھی آزاد کرنا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے لیے 1925 میں کے بی ہیڈگیوار نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی بنیاد رکھی۔ بعد میں گولوالکر نے اس 'مہا یگیہ' کو آگے بڑھایا۔ آر ایس ایس گزشتہ 100 سال سے بلا تعطل قوم کی خدمت میں مصروف ہے۔ قدرتی آفات کے وقت، آر ایس ایس کے رضاکار سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہ ان کی 'قوم سب سے پہلے' کی سوچ کا ثبوت ہے۔
مودی نے بتایا کہ حکومت چھٹھ مہا پرو کو یونیسکو کی غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تہوار اب مقامی سے عالمی بن رہا ہے۔ اس سے دنیا بھر کے لوگ اس تہوار کی عظمت اور روحانیت کا تجربہ کر سکیں گے۔ کولکتہ کی درگا پوجا کو بھی یونیسکو کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے نیوی کی خواتین افسران لیفٹیننٹ کمانڈر دلنا اور روپا کی بہادری کو سراہا۔
انہوں نے شہید بھگت سنگھ اور لتا منگیشکر کو بھی ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ لتا جی کے گائے ہوئے حب الوطنی کے گیتوں نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کا گیت 'جیوتی کلش چھلکے' بھی نشر کیا گیا۔