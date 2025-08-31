نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اتوار کو جموں و کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، پنجاب میں موسلادھار بارش کا امکان ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
وہیں مغربی مدھیہ پردیش، گجرات، وسطی مہاراشٹر، کونکن میں بھی بارش جاری رہنے کے آثار ہے۔ مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس کے پیش نظر ان علاقوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ راجستھان، ہریانہ اور کَچھ میں بھی بارش متوقع ہے۔
30 अगस्त 2025 के लिए मौसम की चेतावनी#RainfallWarning #HeavyRainfall #WeatherAlert #Monsoon2025 #JammuAndKashmir #HimachalPradesh #uttharakand #punjab #gujarat #madhypardesh #konkan #goa #maharashtra #westbengal #sikkim #ArunachalPradesh@moesgoi @airnewsalerts @DDNational… pic.twitter.com/Qo9hEdIrsf— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 30, 2025
اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران ملک کے شمال مغربی حصوں میں مختلف مقامات پر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اتوار اور پیر کے درمیان جموں، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، گجرات اور ساحلی کرناٹک میں اگلے سات دنوں تک موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال
گجرات، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، ، مغربی اتر پردیش، مغربی مدھیہ پردیش، کونکن، مدھیہ مہاراشٹر، جموں، ہماچل پردیش، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، مشرقی اتر پردیش، مراٹھواڑہ، ساحلی اور جنوبی کرناٹک، اروناچل پردیش اور میگھالیہ میں الگ الگ مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔
موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ
شمال مغربی ہندوستان
جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، مشرقی اور مغربی راجستھان، مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
مغربی ہندوستان
اگلے دو سے تین دنوں کے دوران گجرات، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹرا، سوراشٹرا، کچھ میں الگ الگ مقامات پر انتہائی تیز بارش کا امکان ہے۔
مشرقی اور وسطی ہندوستان
اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، سب ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودربھ میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، اروناچل پردیش، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ کے مختلف حصوں میں اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ ان میں سے کئی مقامات پر گرج چمک اور گرج چمک کا امکان ہے۔
جنوبی ہندوستان
کیرالہ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک اور ینم کے کچھ حصوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔
