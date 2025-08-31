ETV Bharat / bharat

مختلف ریاستوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی، آئی ایم ڈی کا اورنج الرٹ، جانیں آج کا موسم - WEATHER UPDATE TODAY

محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چار سے پانچ روز تک ملک کے شمال مغربی علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔

موسم کی پیش گوئی
موسم کی پیش گوئی (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025 at 8:48 AM IST

3 Min Read

نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اتوار کو جموں و کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، پنجاب میں موسلادھار بارش کا امکان ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

وہیں مغربی مدھیہ پردیش، گجرات، وسطی مہاراشٹر، کونکن میں بھی بارش جاری رہنے کے آثار ہے۔ مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس کے پیش نظر ان علاقوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ راجستھان، ہریانہ اور کَچھ میں بھی بارش متوقع ہے۔

اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران ملک کے شمال مغربی حصوں میں مختلف مقامات پر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اتوار اور پیر کے درمیان جموں، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، گجرات اور ساحلی کرناٹک میں اگلے سات دنوں تک موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔

گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال

گجرات، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، ، مغربی اتر پردیش، مغربی مدھیہ پردیش، کونکن، مدھیہ مہاراشٹر، جموں، ہماچل پردیش، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، مشرقی اتر پردیش، مراٹھواڑہ، ساحلی اور جنوبی کرناٹک، اروناچل پردیش اور میگھالیہ میں الگ الگ مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔

موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ

شمال مغربی ہندوستان

جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، مشرقی اور مغربی راجستھان، مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔

مغربی ہندوستان

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران گجرات، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹرا، سوراشٹرا، کچھ میں الگ الگ مقامات پر انتہائی تیز بارش کا امکان ہے۔

مشرقی اور وسطی ہندوستان

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، سب ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودربھ میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، اروناچل پردیش، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ کے مختلف حصوں میں اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ ان میں سے کئی مقامات پر گرج چمک اور گرج چمک کا امکان ہے۔

جنوبی ہندوستان

کیرالہ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک اور ینم کے کچھ حصوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں: کشمیر میں بارشوں، تیز ہواؤں سے سیب کے باغات تباہ

جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، ریاسی اور رامبن میں کم از کم 11 افراد ہلاک

گریز کے طلیل زیدی علاقے میں بھی بادل پھٹنے کا واقعہ، سیلاب اور ملبے سے سڑک تباہ، لوگوں میں دہشت

نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اتوار کو جموں و کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، پنجاب میں موسلادھار بارش کا امکان ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

وہیں مغربی مدھیہ پردیش، گجرات، وسطی مہاراشٹر، کونکن میں بھی بارش جاری رہنے کے آثار ہے۔ مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس کے پیش نظر ان علاقوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ راجستھان، ہریانہ اور کَچھ میں بھی بارش متوقع ہے۔

اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران ملک کے شمال مغربی حصوں میں مختلف مقامات پر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اتوار اور پیر کے درمیان جموں، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، گجرات اور ساحلی کرناٹک میں اگلے سات دنوں تک موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔

گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال

گجرات، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، ، مغربی اتر پردیش، مغربی مدھیہ پردیش، کونکن، مدھیہ مہاراشٹر، جموں، ہماچل پردیش، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، مشرقی اتر پردیش، مراٹھواڑہ، ساحلی اور جنوبی کرناٹک، اروناچل پردیش اور میگھالیہ میں الگ الگ مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔

موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ

شمال مغربی ہندوستان

جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، مشرقی اور مغربی راجستھان، مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔

مغربی ہندوستان

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران گجرات، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹرا، سوراشٹرا، کچھ میں الگ الگ مقامات پر انتہائی تیز بارش کا امکان ہے۔

مشرقی اور وسطی ہندوستان

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، سب ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودربھ میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، اروناچل پردیش، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ کے مختلف حصوں میں اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ ان میں سے کئی مقامات پر گرج چمک اور گرج چمک کا امکان ہے۔

جنوبی ہندوستان

کیرالہ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک اور ینم کے کچھ حصوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں: کشمیر میں بارشوں، تیز ہواؤں سے سیب کے باغات تباہ

جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، ریاسی اور رامبن میں کم از کم 11 افراد ہلاک

گریز کے طلیل زیدی علاقے میں بھی بادل پھٹنے کا واقعہ، سیلاب اور ملبے سے سڑک تباہ، لوگوں میں دہشت

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER FORECASTIMD WEATHER ALERTRAIN ALERTMONSOON 2025WEATHER UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.