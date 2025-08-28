نئی دہلی: محکمۂ موسمیات نے اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ مہاراشٹرا اور ساحلی کرناٹک کے لیے 28 اگست کے لیے نارنجی وارننگ جاری کی ہے۔ ان میں سے کچھ مقامات پر تیز بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماچل پردیش، مشرقی راجستھان، کیرالہ، کونکن اور گوا کے لیے یلو وارننگ جاری کی گئی ہے۔
Isolated extremely heavy rainfall likely over Coastal Karnataka & Telangana and very heavy rainfall over parts of East & West coastal areas today.
ان میں سے بعض مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ مغربی بنگال، سکم، اڈیشہ، ساحلی آندھرا پردیش، تمل ناڈو، اندرونی کرناٹک، تلنگانہ مراٹھواڑہ، ودربھ، مدھیہ پردیش اور گجرات کے ذیلی ہمالیائی علاقے کے مختلف حصوں میں آج معمول سے بھاری بارش کا امکان ہے۔
اس کے ساتھ ہی، جموں و کشمیر میں آج سے بارش کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ تاہم، اگلے 6-7 دنوں کے دوران شمال مغربی ہندوستان میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے لیے موسم کی پیش گوئی
جموں میں الگ تھلگ مقامات پر غیر معمولی طور پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں الگ تھلگ مقامات پر انتہائی بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں خطہ، تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش (12-20 سینٹی میٹر) ریکارڈ کی گئی۔ گوا، لکشدیپ، اوڈیشہ میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، مغربی مدھیہ پردیش، ودربھ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، مدھیہ مہاراشٹر، کیرالہ، کرناٹک، آسام اور میزورم میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش (7-11 سینٹی میٹر) ریکارڈ کی گئی۔
|موسم کی پیشن گوئی اور انتباہات
مشرقی اور وسطی ہندوستان
اگلے دو سے تین دنوں کے دوران چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ودربھ، مدھیہ پردیش، بنگال، سکم، بہار، جھارکھنڈ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال میں الگ تھلگ مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران اس خطے میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
جنوبی جزیرہ نما ہندوستان
تمل ناڈو، تلنگانہ، اندرونی کرناٹک، رائلسیما، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، کیرالہ اور مہے میں اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران بعض مقامات پر معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران اس خطے میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
مغربی ہندوستان
مراٹھواڑہ، گجرات خطہ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مہاراشٹر کے گھاٹ علاقوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران بعض مقامات پر معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
جموں و کشمیر، اتراکھنڈ، اتر پردیش، ہماچل پردیش، مشرقی اور مغربی راجستھان، ہریانہ میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران الگ تھلگ مقامات پر معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے بعض مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
ملک کی شمال مشرقی ریاستوں بشمول اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں مختلف مقامات پر دو سے تین دن تک موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔