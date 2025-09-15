ممبئی، حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے حالات خراب، محکمۂ موسمیات کا ریڈ الرٹ، جانیے موسم کی صورتحال

ممبئی، حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے حالات خراب، محکمۂ موسمیات کا ریڈ الرٹ، جانیے موسم کی صورتحال
IMD نے موسلا دھار بارش، گرج چمک کے ساتھ طوفان کے حوالے سے اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا۔
Published : September 15, 2025 at 1:20 PM IST
ممبئی: محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جب رات بھر ہونے والی موسلا دھار بارش سے شہر کے کئی حصوں میں پانی جمع ہو گیا۔ آئی ایم ڈی ممبئی کے مطابق ممبئی اور اس سے ملحقہ تھانے اور رائے گڑھ اضلاع میں شدید بارش کی توقع ہے۔
اس دوران 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک اور ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش سے کئی علاقوں میں ٹریفک کی آمدورفت متاثر ہوئی۔ ممبئی ٹریفک پولیس نے پیر کی صبح اندھیری سب وے پر ایک سے ڈیڑھ فٹ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک بند کرنے کا اعلان کیا۔
ممبئی ٹریفک پولیس نے ٹوئٹر پر پوسٹ کیا، 'اندھیری سب وے (اندھیری ویسٹ) پر ایک سے ڈیڑھ فٹ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک بند ہے۔ ٹریفک کو گوکھلے پل کے راستے موڑ دیا گیا۔ اس دوران پونے کے شہریوں نے بھی پیر کی صبح شدید بارش کا سامنا کیا۔
آئی ایم ڈی کی طرف سے جاری کی گئی پیش گوئی میں کہا گیا ہے، '16 ستمبر کو کونکن اور گوا، سینٹرل مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ دوسری طرف، کونکن اور گوا، سینٹرل مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں پیر کو بھاری بارش ہو سکتی ہے۔
حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے پانی جمع، دو افراد بہہ جانے کا خدشہ
حیدرآباد میں اتوار کی شام ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے کم از کم دو افراد کے ایک نالے میں بہہ جانے کا خدشہ ہے۔ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھر گیا اور ٹریفک میں خلل پڑا۔ پولیس نے بتایا کہ افضل ساگر میں تیز بارش کی وجہ سے پانی بڑھنے کی وجہ سے یہ واقعہ رات تقریباً 8.30 بجے پیش آیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (آصف نگر ڈویژن) بی کشن کمار نے پی ٹی آئی ویڈیوز کو بتایا، "موسلا دھار بارش کی وجہ سے دو افراد ایک نالے میں بہہ گئے۔ تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔"
تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے کہا کہ مشیرآباد کے بدھسٹ نگر کمیونٹی ہال میں سب سے زیادہ 124 ملی میٹر بارش ہوئی، اس کے بعد MCH کالونی، مشیر آباد میں دونوں ہی جگہ صبح 8.11 بجے سے صبح 8.11 بجے کے درمیان جب کہ لائبریری بلڈنگ میں 118.5 ملی میٹر اور جواہر نگر کمیونٹی ہال میں 114.3 ملی میٹر بارش ہوئی۔
بارش سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا اور سڑکیں بہہ گئیں
موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا اور سڑکیں بہہ گئیں جب کہ شہر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اہلکاروں، ٹریفک پولیس اور شہری ٹیموں نے پانی بھرے علاقوں کو صاف کیا اور ٹریفک کی روانی میں مدد کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (جی ایچ ایم سی) کی میئر وجے لکشمی گڈوال نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ پانی کو تیزی سے صاف کرنے کے لیے کچھ اور موٹریں استعمال کریں۔
تمل ناڈو کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی
تمل ناڈو کے کئی اضلاع میں اگلے چند دنوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے پورے ہفتے کے دوران ریاست کے مختلف حصوں کے لیے پیشن گوئی جاری کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، منگل (16 ستمبر) کو ایروڈ، کرشناگری، دھرما پوری، تروپتر، سیلم اور ویلور اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش کا امکان ہے۔
جمعرات کو بارش مزید تیز ہونے کا امکان
مانسون کی مضبوط سرگرمی کی وجہ سے ریاست کے دیگر حصوں میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ بدھ کے روز کرشنا گری، دھرما پوری، سیلم، تروپتر، ویلور، رانی پیٹ، کانچی پورم، چنگلپٹو، ترووناملائی، کلاکوریچی اور ولوپورم اضلاع کے ساتھ ساتھ پڈوچیری میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بارش کی سرگرمیاں جمعرات کو مزید تیز ہونے کا امکان ہے، جس میں سیلم، ترووناملائی، کلکوریچی، ولوپورم، کڈالور، چنگل پٹو، کانچی پورم، آریالور، پیرمبلور اور مائیلادوتھرائی اضلاع شامل ہیں۔
جمعہ تک، آئی ایم ڈی نے تروولور، رانی پیٹ، ویلور اور کانچی پورم اضلاع کے کچھ حصوں میں بھاری بارش کا اندیشہ ہے، جو کہ شمالی تمل ناڈو کے لیے ہفتے کے آخر میں ہونے والی بارشوں کا اشارہ ہے۔ چنئی میں پیر کو کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ شام اور رات کے دوران مقامی طور پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔