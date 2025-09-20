اگلے چند دنوں میں موسلادھار سے بہت زیادہ بارش کا الرٹ جاری، آئی ایم ڈی نے فراہم کی تفصیلات
مغربی بنگال، مہاراشٹرا اور اروناچل پردیش کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ تیز بارش، گرج چمک اور سیلاب کے خطرے کی وارننگ۔
نئی دہلی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات نے کئی ریاستوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے، جس میں اگلے چند دنوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مغربی بنگال، مہاراشٹرا اور اروناچل پردیش کو محیط موسمی انتباہات نے آنے والے دنوں میں پانی جمع ہونے، لینڈ سلائیڈنگ اور ٹریفک میں خلل پڑنے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام نے بارش جاری رہنے کی وجہ سے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
ماہرین موسمیات نے مسلسل بارش کی وجہ شمال مغربی اتر پردیش سے مشرقی بنگلہ دیش، بہار اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال تک پھیلی ہوئی مشرقی مغربی گرت کو قرار دیا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 0.9 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ خلیج بنگال سے آنے والی مضبوط نمی کے ساتھ اس نظام نے خطے میں بڑے پیمانے پر بارش کے لیے سازگار حالات پیدا کیے ہیں۔ آئی ایم ڈی کے بلیٹن میں کہا گیا ہے، "مذکورہ سسٹم کی موجودگی اور مضبوط نمی کی وجہ سے، شمالی بنگال کے اضلاع میں الگ تھلگ بھاری سے بہت زیادہ بارش کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ جنوبی بنگال کے اضلاع میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔"
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/PBSmYUxMSD— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 19, 2025
مغربی بنگال میں اورنج اور یلو الرٹس جاری
آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے کچھ اضلاع کے لیے نارنجی اور پیلے رنگ کے الرٹ جاری کیے ہیں، جس میں بدھ تک بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان انتباہات نے نشیبی علاقوں کے لیے تشویش پیدا کر دی ہے، جو سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں اور حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں روزمرہ کی زندگی کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔
24 ستمبر تک جنوبی بنگال کے کئی اضلاع میں 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ جن بڑے اضلاع کے متاثر ہونے کا امکان ہے ان میں کولکتہ، ہاوڑہ، ہوگلی، شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، جھارگرام، پورولیا، بنکورا، مشرقی اور مغربی بردھمان، بیر بھوم، مرشد آباد اور نادیہ شامل ہیں۔ مشرقی مدنی پور، مغربی مدنی پور، اور جنوبی 24 پرگنہ میں 23 ستمبر کو 7 سے 11 سینٹی میٹر کے درمیان بھاری بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ شمالی بنگال میں صورتحال زیادہ سنگین ہے، جہاں اورنج اور یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ دارجلنگ، کالمپونگ اور کوچ بہار میں 11 سینٹی میٹر تک بھاری بارش ہونے کی توقع ہے۔ پیشین گوئیوں کے مطابق پورے ہفتے شمالی بنگال میں بڑے پیمانے پر بارش جاری رہے گی، حالانکہ 21 ستمبر کے بعد اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔
STORY | IMD forecasts widespread rainfall across Arunachal till Sep 23— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
The India Meteorological Department (IMD) on Friday predicted widespread rainfall across Arunachal Pradesh, with several districts likely to witness thunderstorms and moderate to heavy showers, till September… pic.twitter.com/wlI7qhn0Yg
نوراتری سے پہلے مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی توقع - آئی ایم ڈی نے مہاراشٹر کے لیے نئے الرٹ بھی جاری کیے ہیں، جس میں اگلے تین دنوں میں کئی اضلاع میں شدید بارش کا انتباہ دیا گیا ہے۔ نوراتری تہوار کے دوران بھی ان بھاری بارشوں کی توقع ہے، جس سے پانی جمع ہونے اور سفر میں خلل پڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
بھارت کے متاثرہ علاقے
مراٹھواڑہ میں کم دباؤ کی پٹی بن رہی ہے، جو بحیرہ عرب کی طرف تیز ہوائیں چل رہی ہے، جس سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے۔ ممبئی اور اس کے مضافات میں بوندا باندی شروع ہو چکی ہے، جب کہ پالگھر اور تھانے میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ جن اضلاع میں بھاری بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے ان میں ناسک، احمد نگر، سولاپور، چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، پربھنی، بیڈ، عثمان آباد، ناندیڑ، لاتور، ہنگولی، ناگپور، نندربار اور وردھا شامل ہیں۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پانی جمع ہونے کا خطرہ ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ رائے گڑھ، رتناگیری، اور سندھو درگ میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جب کہ کونکن کے علاقے میں قدرے کم بارش ہو سکتی ہے۔
اروناچل پردیش میں یلو الرٹ جاری
شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کو بھی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے محکمۂ موسمیات نے 23 ستمبر تک بڑے پیمانے پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پیلا الرٹ ویسٹ کامینگ، پاپم پارے، لوئر سبانسیری، کاملے، ویسٹ سیانگ، لیپا راڈا، ایسٹ سیانگ، دیبانگ ویلی، چانگ لانگ، تیراپ اور لونگڈنگ کے لیے ہے۔ رہائشیوں کو سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مواصلاتی خلل کے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔
ہفتہ: ہلکی سے درمیانی بارش وسطی اور نشیبی علاقوں میں ہو گی، جیسے پاپم پارے، لوئر سبانسیری، مشرقی اور مغربی کامینگ، جب کہ سیانگ بیلٹ اور مشرقی اضلاع کے کچھ حصوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔
اتوار: ریاست کے بیشتر حصوں میں وسیع بارش کی توقع ہے، بالائی سبانسیری، مشرقی سیانگ، چانگ لانگ، نمسائی، اور دیبانگ وادی میں بھاری بارش کا امکان ہے۔
پیر: بارش جنوبی اور مشرقی اروناچل پردیش میں جاری رہے گی، خاص طور پر چانگ لانگ، تیراپ، اور لونگڈنگ۔
23 ستمبر تک، بارش کی تقسیم مزید بے ترتیب ہونے کی توقع ہے، زیادہ تر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کی توقع ہے۔
بھارت میں مون سون کا آخری نصف حصہ جاری ہے، لیکن آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی ستمبر کے آخر تک بھاری بارش کے امکان پر زور دیتی ہے۔ اس سال مون سون کی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں کئی ریاستوں میں سیلاب جیسے حالات، فصلوں کو نقصان اور بنیادی ڈھانچے میں خلل کی اطلاع ملی ہے۔ حکام نے کہا کہ اگلے چند دن بہت اہم ہوں گے، خاص طور پر مشرقی اروناچل پردیش میں خصوصی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔