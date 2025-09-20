ETV Bharat / bharat

اگلے چند دنوں میں موسلادھار سے بہت زیادہ بارش کا الرٹ جاری، آئی ایم ڈی نے فراہم کی تفصیلات

مغربی بنگال، مہاراشٹرا اور اروناچل پردیش کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ تیز بارش، گرج چمک اور سیلاب کے خطرے کی وارننگ۔

imd issues rain alert for different part of countries bihar up bengal maharashtra and other states Urdu News
بھارت بھر میں بارش کا الرٹ (IANS Concept photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 6:27 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستانی محکمۂ موسمیات نے کئی ریاستوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے، جس میں اگلے چند دنوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مغربی بنگال، مہاراشٹرا اور اروناچل پردیش کو محیط موسمی انتباہات نے آنے والے دنوں میں پانی جمع ہونے، لینڈ سلائیڈنگ اور ٹریفک میں خلل پڑنے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام نے بارش جاری رہنے کی وجہ سے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔

ماہرین موسمیات نے مسلسل بارش کی وجہ شمال مغربی اتر پردیش سے مشرقی بنگلہ دیش، بہار اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال تک پھیلی ہوئی مشرقی مغربی گرت کو قرار دیا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 0.9 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ خلیج بنگال سے آنے والی مضبوط نمی کے ساتھ اس نظام نے خطے میں بڑے پیمانے پر بارش کے لیے سازگار حالات پیدا کیے ہیں۔ آئی ایم ڈی کے بلیٹن میں کہا گیا ہے، "مذکورہ سسٹم کی موجودگی اور مضبوط نمی کی وجہ سے، شمالی بنگال کے اضلاع میں الگ تھلگ بھاری سے بہت زیادہ بارش کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ جنوبی بنگال کے اضلاع میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔"

مغربی بنگال میں اورنج اور یلو الرٹس جاری

آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے کچھ اضلاع کے لیے نارنجی اور پیلے رنگ کے الرٹ جاری کیے ہیں، جس میں بدھ تک بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان انتباہات نے نشیبی علاقوں کے لیے تشویش پیدا کر دی ہے، جو سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں اور حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں روزمرہ کی زندگی کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔

24 ستمبر تک جنوبی بنگال کے کئی اضلاع میں 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ جن بڑے اضلاع کے متاثر ہونے کا امکان ہے ان میں کولکتہ، ہاوڑہ، ہوگلی، شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، جھارگرام، پورولیا، بنکورا، مشرقی اور مغربی بردھمان، بیر بھوم، مرشد آباد اور نادیہ شامل ہیں۔ مشرقی مدنی پور، مغربی مدنی پور، اور جنوبی 24 پرگنہ میں 23 ستمبر کو 7 سے 11 سینٹی میٹر کے درمیان بھاری بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ شمالی بنگال میں صورتحال زیادہ سنگین ہے، جہاں اورنج اور یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ دارجلنگ، کالمپونگ اور کوچ بہار میں 11 سینٹی میٹر تک بھاری بارش ہونے کی توقع ہے۔ پیشین گوئیوں کے مطابق پورے ہفتے شمالی بنگال میں بڑے پیمانے پر بارش جاری رہے گی، حالانکہ 21 ستمبر کے بعد اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔

نوراتری سے پہلے مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی توقع - آئی ایم ڈی نے مہاراشٹر کے لیے نئے الرٹ بھی جاری کیے ہیں، جس میں اگلے تین دنوں میں کئی اضلاع میں شدید بارش کا انتباہ دیا گیا ہے۔ نوراتری تہوار کے دوران بھی ان بھاری بارشوں کی توقع ہے، جس سے پانی جمع ہونے اور سفر میں خلل پڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔

بھارت کے متاثرہ علاقے

مراٹھواڑہ میں کم دباؤ کی پٹی بن رہی ہے، جو بحیرہ عرب کی طرف تیز ہوائیں چل رہی ہے، جس سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے۔ ممبئی اور اس کے مضافات میں بوندا باندی شروع ہو چکی ہے، جب کہ پالگھر اور تھانے میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ جن اضلاع میں بھاری بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے ان میں ناسک، احمد نگر، سولاپور، چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، پربھنی، بیڈ، عثمان آباد، ناندیڑ، لاتور، ہنگولی، ناگپور، نندربار اور وردھا شامل ہیں۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پانی جمع ہونے کا خطرہ ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ رائے گڑھ، رتناگیری، اور سندھو درگ میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جب کہ کونکن کے علاقے میں قدرے کم بارش ہو سکتی ہے۔

اروناچل پردیش میں یلو الرٹ جاری

شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کو بھی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے محکمۂ موسمیات نے 23 ستمبر تک بڑے پیمانے پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پیلا الرٹ ویسٹ کامینگ، پاپم پارے، لوئر سبانسیری، کاملے، ویسٹ سیانگ، لیپا راڈا، ایسٹ سیانگ، دیبانگ ویلی، چانگ لانگ، تیراپ اور لونگڈنگ کے لیے ہے۔ رہائشیوں کو سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مواصلاتی خلل کے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔

ہفتہ: ہلکی سے درمیانی بارش وسطی اور نشیبی علاقوں میں ہو گی، جیسے پاپم پارے، لوئر سبانسیری، مشرقی اور مغربی کامینگ، جب کہ سیانگ بیلٹ اور مشرقی اضلاع کے کچھ حصوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔

اتوار: ریاست کے بیشتر حصوں میں وسیع بارش کی توقع ہے، بالائی سبانسیری، مشرقی سیانگ، چانگ لانگ، نمسائی، اور دیبانگ وادی میں بھاری بارش کا امکان ہے۔

پیر: بارش جنوبی اور مشرقی اروناچل پردیش میں جاری رہے گی، خاص طور پر چانگ لانگ، تیراپ، اور لونگڈنگ۔

23 ستمبر تک، بارش کی تقسیم مزید بے ترتیب ہونے کی توقع ہے، زیادہ تر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کی توقع ہے۔

بھارت میں مون سون کا آخری نصف حصہ جاری ہے، لیکن آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی ستمبر کے آخر تک بھاری بارش کے امکان پر زور دیتی ہے۔ اس سال مون سون کی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں کئی ریاستوں میں سیلاب جیسے حالات، فصلوں کو نقصان اور بنیادی ڈھانچے میں خلل کی اطلاع ملی ہے۔ حکام نے کہا کہ اگلے چند دن بہت اہم ہوں گے، خاص طور پر مشرقی اروناچل پردیش میں خصوصی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:

ممبئی، حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے حالات خراب، خوب سے کوب بارش محکمۂ موسمیات کا ریڈ الرٹ، جانیے موسم کی صورتحال کیا ہے

ہماچل لینڈ سلائیڈنگ: ایک ہلاک، 5 کشمیریوں سمیت 6 افراد ملبے کے نیچےدب گئے، 3 اسپتال میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری

کلّو لینڈ سلائیڈنگ: کشمیریوں سمیت اب تک 5 افراد ہلاک، مسخ شدہ حالت میں لاشیں برآمد، 2 اب بھی ملبے تلے دبے

کشتواڑ آفت: ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز، وزیراعلیٰ کا متاثرہ گاؤں کا دورہ، بچائے گئے 38 افراد کی حالت تشویشناک

اترکاشی میں نئی ​​مصیبت! ہرشل کے اوپر تیلگاڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بنی دو جھیلیں، ڈرون نے تصویر کھینچی

کلّو لینڈ سلائیڈنگ: ملبے سے لاش برآمد، ہوئی پانچ، ہیلی کاپٹر کے بجائے لاشوں کو آٹو سے کشمیر بھیجنے پر اصرار

دہلی میں سیلاب! ہتھینی کنڈ بیراج سے مسلسل لاکھوں کیوسک پانی کا اخراج، اوکھلا بیراج کے کھولے گئے دروازے

پنجاب میں سیلاب کی صورتحال بہتر، اب تک سینتیس افراد ہلاک، سینکڑوں دیہات متاثر

ہماچل پردیش میں زبردست لینڈ سلائیڈنگ، سات افراد کی لاشیں برآمد

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD WEATHER UPDATEIMD ISSUES RAIN ALERTBARISH KA ALERT IMD WEATHER UPDATERAIN ALERT HEAVY RAINFALLRAIN ALERT FOR ALL INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.