ممبئی کےلئے ریڈ الرٹ، تلنگانہ‘ اڈیشہ‘ آندھرا اور گجرات میں بھاری بارش کی پیش قیاسی

نئی دہلی: بھارت کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیج بنگال پر ایک طوفانی نظام کے زیر اثر ملک کے کئی حصوں میں خاص طور پر مشرقی، مغربی، وسطی اور جنوبی بھارت میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔
آئی ایم ڈی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، شمال مغربی، مغربی وسطی اور ملحقہ خلیج بنگال اور شمالی آندھرا پردیش / جنوبی اوڈیشہ کے ساحلوں کے قریب بننے والا دباؤ شدت اختیار کرگیا ہے۔ گوپال پور (اڈیشہ) سے تقریباً 30 کیلومیٹر جنوب میں اور آندھراپردیش کالنگاپٹنم کے شمال مشرق میں 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا کے کم دباؤ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہ شمال مغرب کی جانب پڑھے گا۔ اس کے اثر سے ساحلی آندھرا پردیش، جنوبی چھتیس گڑھ، جنوبی اوڈیشہ، تلنگانہ، جنوبی وسطی کرناٹک میں انتہائی شدید بارش ہوئی، جب کہ ممبئی اور گوا سمیت کونکن میں شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔
آئی ایم ڈی کے سائنسدان اوما سنکر داس نے کہا کہ 19 اگست کو ممبئی کے الگ تھلگ حصوں میں بھاری بارش ہوئی اور امکان ہے کہ یہ سلسلہ مزید کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ پیشین گوئی کے پیش نظر، شہر کو ریڈ الرٹ کے تحت رکھا گیا ہے۔
وہیں قومی راجدھانی کے لیے آئی ایم ڈی نے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ دہلی میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت 35 ڈگری اور 23 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔
تلنگانہ کے عادل آباد، کمرم بھیم آصف آباد اور منچریال اضلاع میں بھی بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے نرمل، نظام آباد، جے شنکر بھوپال پلی، میدک، کاماریڈی اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آئی ایم ڈی نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اڈیشہ کے نبرنگ پور، نواپڈا، کالاہندی، کوراپٹ، ملکانگیری، بولانگیر اور رائاگڈا کے اضلاع میں تیز بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی ہواؤں کی پیش گوئی کے بعد زرد وارننگ جاری کی گئی ہے۔ 20 اگست کو بالاسور، بھدرک، جاج پور، کیندرپارہ، کٹک، جگت سنگھ پور، پوری، کھودھا، گنجم، گجپتی اور نیا گڑھ کے لیے بھی ایسی ہی پیشین گوئی ہے۔