اکتوبر میں زیادہ بارشوں کی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ سرد یا مرطوب موسم کا امکان
آئی ایم ڈی کی پیش گوئی کے مطابق اکتوبر میں بھارت کے بیشتر حصوں میں معمول سے معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔
Published : October 1, 2025 at 7:43 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں 30 ستمبر کو چار مہینوں پر مشتمل جنوب مغربی مانسون کے موسم کا باضابطہ طور پر اختتام ہو گیا۔ مجموعی طور پر اس سال ملک میں آٹھ فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں۔ منگل کو بھارت کے محکمہ موسمیات (IMD) نے اشارہ کیا کہ آنے والے مہینوں میں لمبے وقت تک بارشوں کے جاری رہنے کا "بہت امکان" ہے اور اکتوبر میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے۔
معمول سے زیادہ سرد یا مرطوب موسم کا امکان
آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجے مہاپاترا نے کہا کہ بھارت میں اکتوبر کے لیے طویل مدتی اوسط (ایل پی اے) 75.4 ملی میٹر سے 115 فیصد زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ مہاپاترا نے کہا، "ہم توقع کرتے ہیں کہ اکتوبر کے دوران ملک کے دیگر حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول کے مطابق یا معمول سے کم رہے گا۔" انہوں نے اشارہ کیا کہ ملک کے کئی علاقوں میں معمول سے زیادہ سرد اور مرطوب موسم کا سامنا ہو سکتا ہے۔
معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان
آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی کے مطابق، اکتوبر میں بھارت کے بیشتر حصوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ خاص طور پر، شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں، جنوبی ہندوستان کے دور دراز حصوں اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔
جنوب مغربی مانسون سیزن کا جائزہ
بھارت میں جون سے ستمبر کے دوران 937.2 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ 868.6 ملی میٹر کے ایل پی اے کے مقابلے میں 8 فیصد زیادہ تھی۔ آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر جنرل موہا پاترا نے موسم کو "انتہائی کامیاب" قرار دیا، لیکن تسلیم کیا کہ موسمی آفات جیسے کہ بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ، اور پہاڑی اور کمزور علاقوں میں سیلاب نے لوگوں کو نقصان اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔
تاہم، مانسون کی بارشیں غیر مساوی تھیں۔ جب کہ شمال مغربی ہندوستان میں 747.9 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ اس کے ایل پی اے 587.6 ملی میٹر سے 27.3 فیصد زیادہ ہے۔ وہیں مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان کو بارشوں کی بھاری کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خطے میں 1,089.9 ملی میٹر بارش ہوئی، جو اس کے معمول کے 1,367.3 ملی میٹر سے 20 فیصد کم ہے۔
مہاپاترا نے کہا، "اس سال، مشرقی اور شمال مشرقی بھارت میں بارش سنہ 1901 کے بعد دوسری سب سے کم بارشیں تھیں، صرف سنہ 2013 میں کم بارش ریکارڈ کی گئی۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ خطہ حالیہ برسوں سے کم بارشوں کا سامنا کر رہا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں میں اس میں کمی آئی ہے۔"
یہ ایک تشویشناک رجحان ہے۔ بہار، اروناچل پردیش، آسام، اور میگھالیہ جیسی ریاستوں نے اس کمی کا خمیازہ اٹھایا، مون سون کے چار مہینوں میں سے تین میں معمول سے کم بارش ہوئی۔
مانسون کے بعد کی پیشن گوئی
محکمہ موسمیات نے مانسون کے بعد کے موسم (اکتوبر-دسمبر) میں بارش کا موسم شروع ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں سوائے شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں، بہت دور جنوبی ہندوستان، اور شمال مشرق کے کچھ علاقوں کے، معمول سے زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔
آئی ایم ڈی نے یہ بھی کہا کہ اس سال مانسون کی واپسی میں تاخیر متوقع ہے اور بارش کے حالات اکتوبر کے اوائل تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اگرچہ اس سے کسانوں کو ربیع کی فصلیں بونے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن یہ پہلے سے زیر آب علاقوں میں پانی جمع ہونے کے امکانات کو بھی بڑھاتا ہے۔