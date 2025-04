ETV Bharat / bharat

اگر آپ کا موبائل فون ٹرین میں گم ہو گیا ہے تو پریشان نہ ہوں، ریلوے آپ کا فون ڈھونڈ کر واپس لے آئے گا- پڑھیں یہ کیسے ممکن ہے؟ - GET MOBILE HELP OF CEIR PORTAL

By ETV Bharat Urdu Team Published : Apr 4, 2025, 1:30 PM IST

نئی دہلی: ٹرین میں سفر کے دوران اگر آپ کا موبائل فون کہیں گم ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) نے مسافروں کی اس بڑی پریشانی کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اب محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کے CEIR پورٹل کی مدد سے، RPF نہ صرف گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کا پتہ لگائے گا بلکہ انہیں ٹریس کرکے ان کے حقیقی مالکان تک پہنچائے گا۔ اس قدم سے ہر سال ان لاکھوں ریلوے مسافروں کو براہ راست راحت ملے گی جو موبائل فون کے گم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے گھر گھر گھومتے تھے۔ یہ نیا نظام ملک بھر میں لاگو کیا جا رہا ہے جس سے موبائل ریکوری کا کام مزید تیز اور موثر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کو اپنا کھویا ہوا موبائل مل جائے گا مسافر ریل مدد ایپ کے ذریعے یا 139 پر کال کر کے شکایات درج کر سکتے ہیں. اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں کرانا چاہتے ہیں، تو آپ براہ راست CEIR پورٹل پر شکایت درج کر سکتے ہیں۔ • RPF کا سائبر سیل موبائل کے IMEI نمبر کو بلاک کر دے گا، جس سے اس کے فون کا غلط استعمال بند ہو جائے گا۔

• جیسے ہی موبائل میں نئی ​​سم ڈالی جائے گی، سسٹم الرٹ دے گا۔ فون کی بازیافت کا عمل شروع ہو جائے گا۔ • موبائل حاصل کرنے کے بعد، مسافر قریبی RPF پوسٹ پر جا سکتا ہے اور ضروری دستاویزات دکھا کر اپنا فون واپس حاصل کر سکتا ہے۔ مسافروں کا اعتماد بڑھے گا: ریلوے پروٹیکشن فورس کے ڈائریکٹر جنرل منوج یادو کے مطابق، CEIR پورٹل سے حاصل ہونے والی تکنیکی طاقت سے، اب ہم مسافروں کو ایک شفاف اور تیز رفتار ریکوری سسٹم فراہم کر سکیں گے۔ یہ قدم ڈیجیٹل سیکورٹی کی طرف ایک نیا باب ہے۔ اس سے مسافروں کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ مزید پڑھیں: ریل حادثہ: اڈیشہ میں ٹرین کے 11 ڈبے پٹری سے اترے، ایک کی موت، 8 مسافر زخمی 'آپریشن امانت' سے لے کر ڈیجیٹل ٹریکنگ تک: RPF پہلے ہی "آپریشن امانت" کے تحت مسافروں کی کھوئی ہوئی جائیداد واپس کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جنوری 2024 اور فروری 2025 کے درمیان، RPF نے 84.03 کروڑ روپے کے اثاثے واپس کئے۔ اب CEIR پورٹل کی مدد سے گمشدہ موبائلز کی بازیابی کو بھی اسی مہم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا پائلٹ پروجیکٹ مئی 2024 میں شمال مشرقی سرحدی ریلوے میں شروع ہوا تھا۔ وہاں سے کئی موبائل برآمد ہوئے اور چوری میں ملوث افراد کو بھی پکڑا گیا۔ اب اس کامیاب تجربے کو ملک بھر میں نافذ کیا جا رہا ہے۔