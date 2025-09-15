اگر کچھ بھی خلاف قانون پایا گیا تو بہار میں ایس آئی آر کا پورا عمل رد کیا جا سکتا ہے: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے آج بہار ایس آئی آر کے جواز کو چیلنج کرنے والی کئی عرضیوں پر سماعت کی۔
Published : September 15, 2025 at 7:12 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز کہا کہ اگر انتخابی ریاست بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) میں اگر کچھ بھی خلاف قانون پایا گیا تو اس پورے عمل کو رد کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جوائے مالیہ باغچی کی بنچ نے کہا کہ وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) ایک آئینی ادارہ ہونے کے ناطے بہار میں ایس آئی آر کے دوران قانون پر عمل کر رہا ہے۔
بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ملک بھر میں ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کے لیے اسی طرح کے عمل کو انجام دینے سے نہیں روک سکتا۔ بنچ نے کہا کہ بہار ایس آئی آر کیس میں اس کا فیصلہ پورے ملک میں ایس آئی آر پر لاگو ہوگا۔
تمام ریاستوں میں ایس آئی آر پر درخواست گزاروں کے خدشات
سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل راکیش دویدی نے بنچ پر زور دیا کہ الیکشن کمیشن کو پوری کارروائی مکمل کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے مکمل ہونے کے بعد عدالت اس عمل کا بہتر انداز میں جائزہ لے سکے گی۔
درخواست گزاروں میں سے ایک کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل گوپال شنکر نارائنن نے دلیل دی کہ جہاں تک دیگر ریاستوں کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے اور تمام ریاستوں کے لیے 10 ستمبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ شنکر نارائنن نے کہا کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے۔
بنچ نے کہا کہ عدالت کس طرح الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ملک کے دیگر حصوں میں اسی طرح کی کارروائی کرنے سے روک سکتی ہے۔ بنچ نے کہا، "ایک بار یہ سسپنس کی مدت ختم ہو جائے، تو کتنے لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں؟ ان میں سے کتنے نے جواب دہے ہیں؟ ان میں سے کتنے اپنے دعووں کے نمٹارے کے لیے آگے آئے ہیں..."
'اگر بہار ایس آئی آر طریقہ غیر قانونی ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا'
درخواست گزاروں میں سے ایک کی طرف سے پیش ہونے والی ایڈوکیٹ ورندا گروور نے کہا کہ مجھے بہار میں رہنے والے ایک شہری کے طور پر اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے کیوں روکا جائے کیونکہ ایک غیر قانونی طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔
اس پر، جسٹس کانت نے کہا کہ اگر کوئی طریقہ کار غیر قانونی ہے تو عدالت اسے رد کر دے گی اور کہا، "ہم یقینی طور پر مداخلت کریں گے..."
سینئر وکیل اے ایم سنگھوی درخواست گزاروں میں سے ایک کی طرف سے پیش ہوئے اور کیس کی جلد تفصیلی سماعت کی مانگ کی۔ جسٹس کانت نے کہا، "جہاں بھی وہ عمل شروع کرنے کی تجویز دے رہے ہیں اور اس دوران ہم جو بھی فیصلہ دیں گے، وہ وہاں ضرور لاگو ہوگا..."
بنچ نے کہا کہ وہ ایس آئی آر کی درستگی پر حتمی دلائل سننے کے لیے سات اکتوبر کی تاریخ طے کر سکتی ہے اور الیکشن کمیشن کے اس عمل پر کوئی بھی جزوی رائے دینے سے انکار کر دیا۔
'الیکشن کمیشن کے ضابطوں کی خلاف ورزی'
اس کے ساتھ ہی وکیل پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ ایس آئی آر قواعد کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اپنے ضابطوں کی بھی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس میں عملی طور پر کوئی شفافیت نہیں ہے۔ بنچ نے کہا کہ جیسے ہی وہ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرے گا، وہ الگ کہانی سنائے گا، اس لیے اسے دونوں کہانیاں سننی ہوں گی۔
بنچ نے کہا کہ وہ مان کر چل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اتھارٹی ہونے کے ناطے بہار میں ایس آئی آر کے دوران قانون پر عمل کر رہا تھا۔ بنچ نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اگر وہ قواعد و ضوابط، قانونی اور آئینی ذمہ داری پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیس کی لسٹنگ کریں گے اور سماعت شروع کریں گے۔
شناختی ثبوت کے طور پر آدھار کو لے کر اٹھائے گئے مسائل
سپریم کورٹ نے اپنے آٹھ ستمبر کے حکم میں ترمیم کرنے سے انکار کر دیا جس میں اس نے بہار میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی میں آدھار کارڈ کو 12ویں دستاویز کے طور پر شامل کرنے کی ہدایت دی تھی اور اس بات پر زور دیا تھا کہ آدھار کو صرف شناخت کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بنچ نے کہا کہ یہ ہدایت صرف عبوری نوعیت کی ہے اور ثبوت کے طور پر دستاویز کی درستگی کا ایشو ایس آئی آر معاملے میں ابھی بھی کھلا ہے۔
ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے نے بنچ پر زور دیا کہ وہ اس بنیاد پر اپنی ہدایت میں ترمیم کرے کہ آدھار کو شہریت کے ثبوت کے طور پر نہیں مانا جا سکتا اور اسے انتخابی ادارے کے ذریعہ قبول کردہ دیگر دستاویزات کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔
اس پر بنچ نے کہا، "ڈرائیونگ لائسنس جعلی ہو سکتے ہیں... راشن کارڈ جعلی ہو سکتے ہیں، بہت سے دستاویزات جعلی ہو سکتے ہیں۔ آدھار کا استعمال قانون کی اجازت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔" عرضیاں سننے کے بعد بنچ نے کیس کی اگلی سماعت سات اکتوبر کو مقرر کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بنچ بہار ایس آئی آر کے جواز کو چیلنج کرنے والی کئی عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔
