اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو وہ پی او کے اور دہشت گردی پر ہوگی، پی ایم مودی - PM MODI ADDRESS TO THE NATION

اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو وہ پی او کے اور دہشت گردی پر ہوگی، پی ایم مودی ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 12, 2025 at 8:37 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:48 PM IST 5 Min Read

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا۔ آپریشن سندور کے آغاز کے بعد یہ ان کا پہلا خطاب تھا۔ اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے سب سے پہلے ہر ہندوستانی کی جانب سے ہندوستانی فوج، مسلح افواج، سائنسدانوں کو سلام کیا۔ پی ایم مودی نے فوج کی بہادری اور بہادری کو ملک کی تمام ماؤں اور بہنوں کو وقف کیا۔ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا نام پوچھ کر گھر والوں کے سامنے قتل دہشت گردی کا بھیانک چہرہ ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وہ اس دہشت گردانہ حملے کے بعد بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارتی فوج کو دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے مکمل آزادی دی تھی۔ آج ہر دہشت گرد تنظیم جانتی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے ماتھے سے سندور مٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ دہشت گردوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان اتنا بڑا فیصلہ لے سکتا ہے۔ لیکن، جب ملک متحد ہو تو مضبوط فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ نتائج سامنے آسکتے ہیں۔ بھارت کے ڈرون نے پاکستانی ٹھکانے پر حملہ کیا تو ان کی ہمتیں لرز اٹھیں۔ پی ایم مودی نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، ان کے روابط پاکستان کے ساتھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں نے ہماری بہنوں کے سندور کو تباہ کیا، اس لیے ہندوستان نے ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا۔ بھارت نے 100 سے زیادہ خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پی ایم مودی نے پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے مندروں اور گرودواروں کو نشانہ بنایا۔ ہمارے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس میں بھی پاکستان بے نقاب ہوا۔ پاکستان کے ڈرون تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلے تین دنوں میں پاکستان کو اتنا تباہ کیا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے بھارت کی جارحانہ کارروائی کے بعد پاکستان نے فرار کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ پوری دنیا میں اپیل کر رہا تھا۔ پاکستانی فوج نے 10 مئی کو ڈی جی ایم او سے رابطہ کیا، تب تک ہم دہشت گردی کے ٹھکانے کو تباہ کر چکے تھے۔ دہشت گردی کے اڈے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ پی ایم مودی نے کہا، ہم نے ابھی اپنی فوجی کارروائی ملتوی کی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کا رویہ دیکھیں گے اور پھر مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ پی ایم مودی نے کہا، ہماری فوج مسلسل چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور بھارت کی پالیسی ہے۔ آپریشن سندور نے لڑائی میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔

پی ایم مودی نے کہا، ہم اپنی شرائط پر دہشت گردی کا جواب دیں گے۔ بھارت ایٹمی بلیک میل دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی حکومت اور دہشت گردی کے ماسٹرز کو الگ الگ اداروں کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ ہم ہندوستان اور اپنے شہریوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ آپریشن سندھ نے ایک نئی جہت کا اضافہ کیا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے بلکہ یہ دہشت گردی کا دور بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ضروری ہے۔ پاکستان حکومت دہشت گردی کو پروان چڑھا رہی ہے، یہ دہشت گردی پاکستان کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ پاکستان کو دہشت گردی ختم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ امن کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ دہشت اور تجارت، دہشت اور بات چیت، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کے ساتھ بات چیت صرف پی او کے پر ہوگی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ آج بدھ پورنیما ہے۔ مہاتما بدھ نے امن کی بات کی۔ اور سکون بھی طاقت سے آتا ہے۔ اس لیے بھارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طاقتور ہو اور ضرورت پڑنے پر طاقت کا استعمال کرے۔ اپنی تقریر کے اختتام پر پی ایم مودی نے ایک بار پھر فوج کو سلام کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے، ہندوستان نے 6 مئی کی رات دیر گئے 'آپریشن سندور' شروع کیا، اس دوران ہندوستانی فوج نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے بعد پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو کئی بھارتی فوجی اڈوں پر حملے کی کوشش کی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ بھارتی مسلح افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے رفیقی، مرید، چکلالہ، رحیم یار خان، سکھر اور چونیاں میں کئی پاکستانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران پسرور اور سیالکوٹ کے اڈوں پر ریڈار سائٹس کو بھی درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا جس سے بھاری نقصان ہوا۔

Last Updated : May 12, 2025 at 8:48 PM IST