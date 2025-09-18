'میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں'۔۔جانیں سی جے آئی نے ایسا کیوں کہا؟
سی جے آئی بی آر گوائی نے مندر معاملے میں اپنے تبصروں پر تنقیدی سوشل میڈیا پوسٹس پر رد عمل دیا ہے۔
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی نے جمعرات کو بھگوان وشنو کی مورتی کی تعمیر نو کے معاملے میں ان کے تبصروں پر سوشل میڈیا پر جاری تنقید کے تناظر میں "تمام مذاہب" کے لیے اپنے احترام کی تصدیق کی ہے۔
سی جے آئی بی آر گوائی نے کہا کہ، "کسی نے دوسرے دن مجھے بتایا کہ میں نے جو تبصرے کیے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیان کیے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا۔۔ میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔
سی جے آئی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے 16 مئی کو اس عرضی کو مسترد کر دیا تھا جس میں مدھیہ پردیش میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کھجوراہو مندر کے احاطے کا حصہ جاوری مندر میں بھگوان وشنو کی سات فٹ کی مورتی کو دوبارہ تعمیر کرنے اور دوبارہ نصب کرنے کی ہدایت مانگی گئی تھی۔
اس عرضی کو "پبلسٹی انٹرسٹ لٹیگیشن" قرار دیتے ہوئے، سی جے آئی نے کہا، "یہ خالصتاً تشہیر سود کی قانونی چارہ جوئی ہے۔۔۔جاؤ اور خود دیوتا سے کچھ کرنے کے لیے کہو۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھگوان وشنو کے ایک سچے بھکت ہیں، تو آپ پوجا کریں اور کچھ مراقبہ کریں۔"
سی جے آئی نے مزید کہا کہ، اس دوران، اگر آپ شیو مت کے مخالف نہیں ہیں، تو آپ وہاں جا کر پوجا کر سکتے ہیں۔۔ شیو کا ایک بہت بڑا لنگ ہے، جو کھجوراہو میں سب سے بڑا لنگا ہے۔
بنچ نے راکیش دلال کی طرف سے دائر عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس نے چھتر پور ضلع کے جواری مندر میں تباہ شدہ مورتی کی تبدیلی اور تقدس کی مانگ کی تھی۔
سی جے آئی کے ریمارکس نے سوشل میڈیا پر مختلف تنقیدی پوسٹس کا آغاز کیا۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا، "میں سی جے آئی کو پچھلے 10 سالوں سے جانتا ہوں،" یہ بھی سنجیدہ ہے، ہم نیوٹن کے قانون کو جانتے تھے کہ ہر عمل کا یکساں ردعمل ہوتا ہے۔۔۔ اب ہر عمل کا سوشل میڈیا پر غیر متناسب ردعمل ہوتا ہے۔
لاء آفیسر نے کہا کہ سی جے آئی نے تمام مذہبی مقامات کا دورہ کیا ہے۔
کمرہ عدالت میں موجود سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ، ہم ہر روز تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ ایک بے قابو گھوڑا ہے اسے قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔
سی جے آئی نے نیپال میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کا بھی حوالہ دیا۔
