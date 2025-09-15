'مجھے نوکری چاہیے'، 300 افراد کی جان بچانے والے ناظم خود اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کر رہے ہیں جدوجہد
سمندر میں ڈوبنے والے 300 افراد کی جانیں بچانے والے ناظم شیخ اپنی روزی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
Published : September 15, 2025 at 8:48 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں رہنے والے روٹی فروش ناظم شیخ اب تک سمندر میں ڈوبنے والے 300 افراد کی جان بچا چکے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مقامی سطح پر اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ تاہم ان کے پاس نوکری نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے اپنا خاندان چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ناظم شیخ نے کہا، "میں گیٹ وے آف انڈیا پر سمندر میں گرنے والے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہوں۔ میں نے اب تک 300 سے زائد لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ مجھے مقامی سطح پر عزت ملی ہے۔ میں نے اب تک بے لوث لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ یہ کرتے ہوئے میں نے کسی کی ذات، مذہب یا عمر کو نہیں دیکھا"۔
میں اپنا خاندان کیسے چلاوں گا؟
انہوں نے بتایا، "میرا خاندان روٹی فروخت کر کے حاصل ہونے والی آمدنی پر منحصر ہے۔ مجھے اب نوکری کی ضرورت ہے۔ میں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ مجھے ان کے دفتر سے مثبت جواب ملا ہے، لیکن مہاراشٹر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اپنے خاندان کو کیسے چلاؤں گا؟"
ناظم شیخ کولابہ کے علاقے آزاد نگر میں رہتے ہیں۔ جب لوگ کولابا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اعلیٰ معاشرے اور امیروں کے گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تاہم اس علاقے میں ایک گنجان آباد کچی آبادی بھی ہے۔ اسے آزاد نگر علاقہ کہا جاتا ہے۔ ناظم شیخ کا وہاں جھونپڑی نما گھر ہے۔ وہ اپنی بیوی اور چار بچوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں اور روٹی فروخت کرکے اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو نوکری کی ضرورت ہے۔
پانی کا خوف بہت چھوٹی عمر میں ہی ختم ہو گیا
ناظم کا کہنا ہے کہ "میرا بچپن سے ہی سمندر سے گہرا تعلق رہا ہے۔ جب میں بچپن میں تھا تو دوستوں کے ساتھ تیراکی کے لیے یہاں آیا کرتا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، ہم دوست یہاں گیٹ وے پر تیراکی کے لیے آتے تھے، اسی لیے میں 14 سال کی عمر میں تیراک بن گیا، پانی کا خوف کم عمری میں ہی میرے ذہن سے غائب ہو گیا۔"
300 سے زائد لوگوں کی جانیں بچائیں
ای ٹی وی بھارت سے اپنا درد بیان کرتے ہوئے ناظم نے کہا، "جناب، میں روزانہ صبح 5 بجے بیکری جاتا ہوں اور روٹی خرید کر فروخت کرتا ہوں، میرے پاس ایک سائیکل ہے، میں اس سائیکل پر روزانہ صبح سڑکوں پر جاتا ہوں اور لوگوں کو تازہ روٹی دیتا ہوں، اس سے جو پیسہ کماتا ہوں، اس سے میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، انہیں دوائیاں دلواتا ہوں۔
انہوں نے بتایا کہ میں یہ سب کام مفت میں کرتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے کوئی رقم نہیں ملتی اور میں مستقبل میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کام مجھے نوکری کی صورت میں ضرور ملے گا۔میں نے اب تک ین سو لوگوں کی جان بچائی ہے۔
بہت سی جانیں بچائیں لیکن کوئی مجھ سے دوبارہ ملنے نہیں آیا
انہوں نے کہا جناب کیا کہوں، میں نے اب تک بہت سی جانیں بچائی ہیں لیکن ایک بھی مجھ سے دوبارہ ملنے نہیں آیا، میرا ان سے ملنے یا مالی مدد لینے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن جناب مجھے ایک امید ہے کہ جس کی جان بچائی ہے وہ مجھ سے کم از کم ایک بار ضرور ملے، تاہم ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔
ناظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "میری بیوی اس کام کے خلاف ہے، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میری بیوی کو ڈر ہے کہ آگے کیا ہوگا، اس حوالے سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔"
حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا
انہوں نے کہا، "میں 2019 سے لائف گارڈ کی نوکری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر کو خط بھی لکھا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ مجھے ان کی طرف سے مثبت جواب ملا، انہوں نے مہاراشٹر حکومت کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آگے کچھ نہیں ہوا۔