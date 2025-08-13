نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے بدھ کے روز بہار کے لوگوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی جنہیں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) میں 'مردہ' قرار دیا گیا ہے۔ کانگریس لیڈر نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت کا ویڈیو شیئر کیا۔
انھوں نے لکھا، "میں نے زندگی میں کئی دلچسپ تجربات کیے ہیں، لیکن 'مردہ لوگوں' کے ساتھ چائے پینے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ اس منفرد تجربے کے لیے الیکشن کمیشن کا شکریہ!"
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندھی نے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں؟ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں مردہ قرار دیا ہے۔ اس شخص نے مزید کہا، ’’ہمیں یہ بات ووٹر لسٹ سے معلوم ہوئی۔
اس پر راہول گاندھی نے اپنا سوال دہرایا، ’’لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا نام غائب ہے یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو مارا ہے؟‘‘
ویشالی ضلع کے راگھوپور اسمبلی حلقہ سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ شخص بہار میں ایس آئی آر کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے کئی دیگر افراد کے ساتھ نئی دہلی آئے تھے۔
گروپ کے ساتھ آنے والے ایک درخواست گزار نے کہا کہ صرف ایک پنچایت میں کم از کم 50 ایسے ووٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے راگھوپور حلقہ میں تین سے چار پولنگ اسٹیشنوں سے ہیں۔
تیجسوی یادو کے حلقہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کی ایک 85 سالہ خاتون کو معلوم ہوا کہ جب اس کا بیٹا ووٹر لسٹ میں اس کا نام چیک کرنے گیا تو اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے کہا کہ وہ اپنا ووٹ بچانے کے لیے آج چھ گھنٹے تک سپریم کورٹ میں کھڑی رہی۔ انہوں نے مزید کہا، "بہار میں 65 لاکھ ووٹروں کے نام نکالے گئے ہیں۔ کچھ کو مردہ قرار دیا گیا ہے اور کچھ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے نام ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔
راہل گاندھی ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ راہل نے بی جے پی پر الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت سے 'ووٹ چوری' کا الزام لگایا ہے۔
ایک نوجوان نے بتایا کہ اس نے گنتی کا فارم بھرا ہے اور اپنے بینک دستاویزات اور آدھار کارڈ جمع کرایا ہے۔ اس کے باوجود ان کا نام حذف کر دیا گیا اور انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نادانستہ طور پر ہوا ہے۔ ہم راگھوپور سے ہیں اور تیجسوی یادو کو ہرانے کے لیے ہمارا نام حذف کر دیا گیا ہے۔
عرضی گزار نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا عظیم اتحاد کسی طرح بہار کو بچا لے، ہم یہاں بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔
راہل گاندھی نے انہیں یقین دلایا کہ 'ووٹ چوری' کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آر جے ڈی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسے ضرور روکیں گے۔