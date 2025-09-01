'ووٹ چوری پر بہت جلد کریں گے ہائیڈروجن بم دھماکہ، یاترا کے آخری دن راہل گاندھی کا اعلان

پٹنہ: بہار میں 17 اگست کو ساسارام سے شروع ہونے والی کانگریس کی ووٹر ادھیکار (حق) یاترا پٹنہ میں اختتام پذیر ہوگئی۔ ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران انڈیا الائنس نے بھی اپنی طاقت دکھائی۔ راہل گاندھی کی قیادت میں اس یاترا میں عظیم اتحاد کے سرکردہ لیڈروں نے حصہ لیا۔ یاترا کا مقصد لوگوں کو ووٹ کے حق سے آگاہ کرنا تھا۔ ووٹر ادھیکار یاترا کے اختتام کے موقع پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مادھو پورہ میں ایٹم بم دکھایا تھا اور جلد ہی بہار میں ہائیڈروجن بم دکھائیں گے۔
'بہار میں ہائیڈروجن بم دکھایا جائے گا': راہل گاندھی
راہل گاندھی نے کہا کہ سنو بی جے پی والوں، مادھو پورہ میں ایٹم بم سے بھی بڑا ہائیڈروجن بم دکھایا تھا۔ بی جے پی والے تیار ہو جائیں، ہائیڈروجن بم آنے والا ہے۔ آپ کی چوری پورے ملک کو معلوم ہونے والی ہے۔
BJP के लोगों तैयार हो जाओ - Atom bomb के बाद अब Hydrogen bomb आने वाला है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 1, 2025
पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। pic.twitter.com/RdadvPTmwq
"یہ ایک انقلابی ریاست ہے، یہاں سے پیغام دیا گیا ہے، ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والے وقت میں ہائیڈروجن بم کے بعد مودی جی اس ملک کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔" - راہل گاندھی، کانگریس ایم پی
'تمام ووٹ بی جے پی کے کھاتے میں گئے':
راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مہاراشٹر میں این سی پی، کانگریس پارٹی اور شیو سینا سے انتخابات چرائے گئے، یہ سچ ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد ووٹر لسٹ میں تقریباً ایک کروڑ نئے ووٹر شامل کیے گئے ہیں۔ نئے ووٹروں کا ووٹ، ہمارے اتحاد کا ووٹ، جتنا لوک سبھا میں ملا، اسمبلی میں بھی اتنا ہی ملا۔ تمام ووٹ بی جے پی کے کھاتے میں گئے۔ تینوں پارٹیوں کا صفایا ہو گیا، الیکشن کمیشن اور بی جے پی نے مل کر ووٹ چرائے۔
راہل نے مادھو پورہ کا ذکر کیوں کیا:
انہوں نے مزید کہا کہ بنگلور سنٹرل کی مادھو پورہ سیٹ پر ایک لاکھ سے زیادہ جعلی ووٹ تھے۔ ہم 6 سیٹوں پر جیت گئے۔ وہاں ہمارا صفایا ہو گیا اور اسی لیے بی جے پی لوک سبھا جیت گئی۔ نہ وہ ویڈیو گرافی کا ثبوت دیتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ ثبوت جمع کرنے میں ہمیں 4 ماہ لگے۔ میں بہار کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ چوری کرنے کا مطلب حقوق، ریزرویشن، روزگار، تعلیم، جمہوریت اور نوجوانوں کے مستقبل کو چرانا ہے۔
'بی جے پی والے کالے جھنڈے دکھا رہے ہیں':
راہل گاندھی نے کہا کہ وہی طاقتیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارا، وہی طاقتیں اس آئین، امبیڈکر، گاندھی جی کی طاقتوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، جسے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ بہار کے نوجوان کھڑے ہوئے، ہمارے پاس آئے اور نعرے لگائے۔ درمیان میں بی جے پی والے کالے جھنڈے دکھا رہے ہیں۔
ووٹر ادھیکار یاترا کا اختتام:
راہل گاندھی کی قیادت میں ووٹر ادھیکار یاترا 16 دن، 23 اضلاع، 1300 کلومیٹر اور 60 اسمبلی حلقوں سے گزری۔ یہ سفر یکم ستمبر کو پٹنہ میں ووٹر ادھیکار یاترا نکال کر اختتام پذیر ہوا۔ اس سفر کے دوران راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور انڈیا الائنس کے رہنما موجود تھے۔ گرینڈ الائنس کے سرکردہ رہنماؤں نے عوامی جلسوں اور روڈ شوز کے ذریعے ووٹرز سے رابطہ کیا اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے بارے میں آگاہ کیا۔
