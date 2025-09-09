وارانسی میں ووٹوں کی چوری معاملہ پر ’ہائیڈروجن بم‘ جلد آ رہا ہے: کانگریس لیڈر الکا لامبا
الکا لامبا نے کہاکہ الیکشن کمیشن کو شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد کسی بھی ریاست میں ایس آئی آر کرانے کی ہمت نہیں ہوگی۔
Published : September 9, 2025 at 2:54 PM IST
نئی دہلی: مہیلا کانگریس کی قومی صدر الکا لامبا نے پیر کو کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران وارانسی میں ووٹ چوری پر 'ہائیڈروجن بم' پھٹنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں، کانگریس لیڈر، جو بہار میں راہل گاندھی کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' میں شامل تھیں، نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی 16ویں راؤنڈ تک بنارس میں پیچھے تھے۔ ’’پھر وہ اچانک ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے الیکشن کیسے جیت جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تو یہاں بھی ووٹ چوری ہوئے ہیں۔‘‘
الکا لامبا نے یہ بھی کہا کہ راہل گاندھی نے ایک حلقہ میں کی گئی ووٹ چوری کا انکشاف کرکے ایٹم بم دھماکہ کیا تھا۔ "اب، لوک سبھا انتخابات میں وارانسی سیٹ پر ووٹ چوری کے سلسلے میں ہائیڈروجن بم پھٹنے کی تیاریاں جاری ہیں۔" انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی کی جیت ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے آدھار کارڈ کو تسلیم کرنے کی ہدایت دی۔
انہوں نے کہا کہ "ہماری پارٹی نے ووٹر لسٹ کے خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط جنگ لڑی ہے جن کے ووٹ وہاں غلط طریقے سے کاٹے گئے تھے۔ ہم الیکشن کمیشن کی من مانی کارروائیوں کو لے کر سپریم کورٹ گئے، جو بی جے پی کی گود میں بیٹھا ہے۔" کانگریس لیڈر نے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے وقت پر بھی سوال اٹھایا۔
لامبا نے کہا، "کسی بھی ریاست میں ووٹر لسٹ پر نظرثانی انتخابات سے دو ماہ قبل نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بہار میں منصوبہ بندی کے مطابق کی جا رہی ہے۔" دوسری ریاستوں میں انتخابی نظرثانی کرنے کے الیکشن کمیشن کے منصوبوں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد کسی بھی ریاست میں ایس آئی آر کروانے کی ہمت نہیں ہوگی اور "اگر ایسا ہوتا ہے تو، کانگریس پارٹی تمام متاثرہ علاقوں میں بیداری پیدا کرے گی اور غیر قانونی ووٹ ہٹانے کے خلاف سرگرمی سے مہم چلائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: بہار ایس آئی آر (SIR) پر سپریم فیصلہ، اب آدھار کارڈ بھی ہوگا قابل قبول
انہوں نے کہا کہ ووٹر لسٹ کے بارے میں ایسی ہی شکایات دہلی کے انتخابات کے دوران سامنے آئیں۔ دہلی میں حلقہ وار یاترا منعقد کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ ووٹ چوری کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔" لامبا نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے جان بوجھ کر چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے عمل کو کمزور کیا۔ "اس سے قبل یہ تقرری صدر کی طرف سے وزیر اعظم اور وزراء کی کونسل کے مشورے پر کی جاتی تھی، جس میں اپوزیشن لیڈر کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس پورے عمل کو مودی حکومت نے الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کے لیے تبدیل کردیا۔"