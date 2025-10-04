حیدرآباد کے طالب علم کو امریکہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، سابق وزیر نے حکومت سے مدد مانگ لی
ایل بی نگر کے رہنے والے پول چندر شیکھرکو گولی مار کر قتل کر دیا گیا جس سے اہل خانہ میں غم کا ماحول ہے۔
Published : October 4, 2025 at 8:53 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے حیدرآباد کے ایل بی نگر سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جمعہ کی صبح امریکہ میں فائرنگ کے نتیجے میں موت ہوگئی۔ متوفی پول چندر شیکھر نے 2023 میں اپنا بیچلر آف ڈینٹل سرجری (بی ڈی ایس) مکمل کیا تھا اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔
اطلاعات کے مطابق چندر شیکھر کو ڈیلاس کے ایک پٹرول پمپ پر کام کرتے ہوئے گولی ماری گئی، جہاں حملہ آور مبینہ طور پر ایندھن بھرانے آیا تھا۔ اس واقعے نے ان کے اہل خانہ اور دوستوں کو گہرے صدمے اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔
سابق وزیر ہریش راؤ نے مقامی ایم ایل اے سدھیر ریڈی کے ساتھ بی این ریڈی نگر میں سوگوار خاندان سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی۔ رنج کا اظہار کرتے ہوئے راؤ نے کہا، "والدین کے غم کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا، جس میں بے پناہ صلاحیت تھی اور جس کی بلندیوں تک پہنچنے کی امید تھی، اب نہیں رہا۔"
راؤ نے حکومت سے بھی اپیل کی کہ چندر شیکھر کی لاش کو بحفاظت حیدرآباد واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ خاندان ان کی آخری رسومات ادا کر سکے۔ ڈیلاس میں مقامی حکام فائرنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کے بارے میں مزید تفصیلات کی تصدیق ہونا باقی ہے۔
حیدرآباد کے حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مشکل وقت میں چندر شیکھر کے اہل خانہ کی مدد کے لیے ریاستہائے متحدہ میں ہندوستانی قونصل خانے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ جہاں کمیونٹی ایک ہونہار نوجوان کی موت پر سوگ منا رہی ہے، بہت سے لوگ امید ظاہر کرتے ہیں کہ حکام اس قتل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔