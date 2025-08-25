ETV Bharat / bharat

برتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کریں؟ آن لائن درخواست دینے کا طریقہ جانیں - BIRTH CERTIFICATE

برتھ سرٹیفکیٹ کو اسکول میں داخلے سے لے کر پاسپورٹ بنوانے اور شہریت ثابت کرنے تک بہت سے اہم مقاصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آن لائن درخواست دینے کا طریقہ
برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آن لائن درخواست دینے کا طریقہ (ETV Bharat Graphics)
نئی دہلی: اگر آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ واحد شخص نہیں ہیں جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ بھارت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ کا استعمال اسکول میں داخلے سے لے کر پاسپورٹ بنوانے اور شہریت ثابت کرنے تک کئی اہم مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اگر آپ نے ابھی تک اس کے لیے درخواست نہیں دی ہے تو فوری طور پر درخواست دیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کا عمل کافی آسان ہے۔

خاص بات یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ شہریت کے لیے سب سے اہم دستاویز ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دستاویز نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بھی عمر میں بن سکتی ہے۔ پہلے قوانین کے مطابق برتھ سرٹیفکیٹ صرف 15 سال کی عمر تک بنوایا جا سکتا تھا لیکن اب عمر کی پابندی ہٹا دی گئی ہے۔

برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آن لائن درخواست کیسے دی جائے؟

پیدائش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے پہلے سرکاری ویب سائٹ https://dc.crsorgi.gov.in/crs پر جائیں۔

اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ کا آپشن منتخب کریں اور رجسٹریشن فارم بھریں۔

اب مطلوبہ جانکاریاں دیں اور ضروری دستاویزات بھی اپ لوڈ کریں۔

درخواست جمع کرانے کے فوراً بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس آئے گا۔

اس کے بعد آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی۔

درخواست منظور ہونے کے بعد آپ پیدائش کا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے لیے آف لائن درخواست کا عمل

اگر کوئی شخص اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آن لائن درخواست نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ قریبی میونسپل کارپوریشن، تحصیل یا پنچایت دفتر میں جا کر درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک فارم بھرنا ہوگا اور ضروری دستاویزات جمع کرنے ہوں گے۔

کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی؟

پیدائش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے والدین کا آدھار کارڈ، رہائش کا سرٹیفکیٹ، تاریخ پیدائش کا ثبوت (جیسے ہسپتال کا ریکارڈ)، پتہ، پاسپورٹ سائز فوٹو اور موبائل نمبر درکار ہوگا۔

