ای ۔ووٹر شناختی کارڈ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں؟ ای ۔ووٹر شناختی کارڈ آپ کے پاس رہنا کیوں ہے ضروری

نئی دہلی: اکثر لوگ ایسے دستاویزات کے کھو جانے کے خوف سے اپنے شناختی کارڈ گھر میں رکھتے ہیں۔ ایسے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ضروری کام کے لیے اچانک شناختی کارڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہوتا۔
تاہم، ایسے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ ایسی صورتحال میں پریشان ہوئے بغیر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ طریقے آپ کے کام میں ایسے بھی آ سکتے ہیں جب آپ کا شناختی کارڈ کسی وجہ سے گم ہو جائے یا آپ اسے کہیں بھول گئے ہوں۔
ایسی صورتحال میں آپ کے شناختی کارڈ کی ای کاپی بہت کارآمد ثابت ہوسکتی ہے۔ چونکہ ای کاپی ہر جگہ درست ہے۔ ایسے میں آپ ووٹ ڈالنے جیسا اپنا کام اس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے کر ان جگہوں پر جمع کرا سکتے ہیں جہاں آپ کو کسی کام کے لیے شناختی کارڈ جمع کروانا پڑتا ہے۔
ای ووٹر شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ
۔سب سے پہلے https://www.nvsp.in پر جائیں
۔ویب سائٹ پر آپ کو e-EPIC ڈاؤن لوڈ کے نام سے ایک آپشن نظر آئے گا، اس پر کلک کریں۔
۔یہاں آپ سے اپنے اکاؤنٹ کا صارف نام اور پاس ورڈ درج کرنے کو کہا جائے گا۔
۔لاگ ان کرنے کے بعد، آپ کو شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ای پی آئی سی نمبر یا فارم ریفرنس نمبر کا آپشن منتخب کرنا ہوگا۔
۔یہاں ای پی آئی سی نمبر منتخب کریں۔ اسے بھرنے کے بعد، ریاست کو منتخب کریں اور سرچ کریں
۔سرچ کرنے کے بعد آپ کو اپنے شناختی کارڈ سے متعلق تفصیلات ٹیبل کی شکل میں نظر آئیں گی۔
۔اگر تفصیلات درست ہیں، تو او ٹی پی بھیجیں پر ٹیپ کریں اور تصدیق کریں۔
۔او ٹی پی کی تصدیق کے بعد، آپ کو کیپچا داخل کرنا ہوگا۔
۔اس کے بعد آپ کی ای ووٹر آئی ڈی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔
اگر آپ کے پاس ای پی آئی سی نمبر نہیں ہے، تو آپ شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ووٹر ہیلپ لائن ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کی مدد سے آپ اپنے آپ سے متعلق دیگر تفصیلات کی مدد سے شناختی کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
غور طلب ہے کہ شناختی کارڈ کی ای کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا فون نمبر شناختی کارڈ کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر، آپ او ٹی پی کی تصدیق نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ کے شناختی کارڈ کی ای کاپی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو گی۔