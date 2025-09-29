اپنے پاسپورٹ میں اپنا پتہ کیسے تبدیل کریں، آسان طریقہ جانیں
اگر آپ نئے پتے پر چلے گئے ہیں، تو اپنے پاسپورٹ میں اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔
Published : September 29, 2025 at 2:27 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر، آپ کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ لہذا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں موجود معلومات نہ صرف درست ہوں بلکہ تازہ ترین بھی ہوں، خاص طور پر آپ کا پتہ۔
اگر آپ نئے پتے پر چلے گئے ہیں، تو اپنے پاسپورٹ میں اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنا ہر چیز کو سرکاری اور پریشانی سے پاک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں اپنے پاسپورٹ ایڈریس کو اپ ڈیٹ کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ چند آسان مراحل میں اپنے پاسپورٹ میں اپنا پتہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بتاتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ ایڈریس کیسے تبدیل کریں۔
پاسپورٹ میں پتہ کیسے تبدیل کیا جائے؟
-سب سے پہلے پاسپورٹ سیوا پورٹل پر جائیں اور نیو یوزر رجسٹریشن لنک پر کلک کریں۔
-اس کے بعد آپ کو اپنی تفصیلات درج کرنے اور اپنے قریبی پاسپورٹ آفس کو منتخب کرنے کی ضرورت ہوگی۔
-کیپچا درج کریں اور رجسٹر بٹن پر کلک کریں۔
-اپنے رجسٹرڈ لاگ ان آئی ڈی کے ساتھ پاسپورٹ سیوا پورٹل میں لاگ ان کریں۔
-ایپلیکیشن ہوم پیج سے نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں یا پاسپورٹ دوبارہ جاری کرنے کا آپشن منتخب کریں۔
-آن لائن درخواست مکمل کرنے کے لیے یہاں کلک کریں آپشن لسٹ سے دوسرا آپشن منتخب کریں۔
-درخواست کی قسم اور پاسپورٹ بکلیٹ کی قسم یہاں درج کریں۔
-پھر نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔
-اس کے بعد، محفوظ شدہ یا جمع کرائی گئی درخواست دیکھیں کا اختیار منتخب کریں۔
-پھر پے اینڈ شیڈول اپائنٹمنٹ لنک پر کلک کریں اور فیس کی ادائیگی پر کلک کریں۔
-پھر، اپنی سہولت کے مطابق ملاقات کا وقت طے کریں۔
-شیڈول کو حتمی شکل دینے کے بعد، آن لائن ادائیگی کا اختیار منتخب کریں اور ادائیگی کریں۔
-اگر آن لائن ادائیگی کا اختیار دستیاب نہیں ہے، تو آپ انوائس کی ادائیگی کا اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
ادائیگی کرنے کے بعد، اگلا بٹن پر کلک کریں۔
-اب اپنا پی ایس کے لوکیشن منتخب کریں اور درخواست کی رسید پرنٹ کریں۔
اپنی رسید حاصل کرنے کے بعد، اپنے قریبی پاسپورٹ سیوا کیندر یا علاقائی پاسپورٹ آفس پر جائیں۔ یاد رکھیں، آپ کو پاسپورٹ کیندر کا دورہ کرنا چاہیے جہاں کے لئے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے۔ اپنی درخواست کی رسید اور اپنے فون پر موصول ہونے والے پیغام کو اپنے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ لائیں۔ آپ کے پاسپورٹ ایڈریس کی تبدیلی کا عمل وہاں مکمل ہو جائے گا۔