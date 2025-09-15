آدھار کارڈ میں نام درست کرنے کا آسان طریقہ، منٹوں میں ہو جائے گا کام
اب آپ آدھار میں اپنے نام کی غلطی کو موبائل فون کے ذریعے کسی مرکز پر جائے بغیر درست کر سکتے ہیں۔
Published : September 15, 2025 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: آج آدھار کارڈ ہر بھارتی شہری کے لیے ایک ضروری دستاویز بن گیا ہے۔ اس کا استعمال سم خریدنے سے لے کر بینکنگ تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔
ایسے میں اگر آپ کے آدھار کارڈ میں نام کی اسپیلنگ غلط ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تاہم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ گھر بیٹھے آدھار میں اپنا غلط نام درست کر سکتے ہیں۔ یعنی اب آپ کو آدھار میں غلط نام کو درست کرنے کے لیے آدھار سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب آپ کسی بھی مرکز پر جائے بغیر موبائل فون کے ذریعے ہی آدھار میں اپنے نام کی غلطی کو درست کر سکتے ہیں، تو آئیے اب آپ کو آدھار میں نام کو درست کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔
آدھار کارڈ میں نام درست کرنے کا طریقہ
سب سے پہلے یو آئی ڈی اے آئی (UIDAI) کی ویب سائٹ uidai.gov.in پر جائیں۔
اس کے بعد مائی آدھار سیکشن پر کلک کریں۔
اب اپ ڈیٹ آدھار کے آپشن پر کلک کریں۔
پھر اپنا 12 ہندسوں کا آدھار نمبر درج کریں۔
اس کے بعد رجسٹرڈ موبائل نمبر درج کریں۔
اب موبائل پر موصول ہونے والے او ٹی پی سے لاگ ان کریں۔
اس کے بعد اپ ڈیٹ ڈیموگرافک ڈیٹا کا آپشن منتخب کریں۔
اب وہ جانکاری منتخب کریں جو درست کرنا ہے، جیسے نام، تاریخ پیدائش، پتہ وغیرہ۔
اس کے بعد نام کا صحیح اسپیلنگ احتیاط سے لکھیں۔
اب ایک معاون دستاویز اپ لوڈ کریں جیسے پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی، پاسپورٹ وغیرہ۔
اس کے بعد درخواست جمع کروائیں۔
جیسے ہی آپ یہ کریں گے، آپ کو سروس ریکویسٹ نمبر (SRN) مل جائے گا۔
اس نمبر کے ساتھ، آپ اپنے اپ ڈیٹ کے اسٹیٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔
نام اپ ڈیٹ کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔
آدھار کارڈ میں نام درست کرتے وقت صرف قانونی طور پر منظور شدہ دستاویزات ہی اپ لوڈ کریں۔ یو آئی ڈی اے آئی کے قوانین کے مطابق نام زندگی میں صرف دو بار تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نام کی اسپیلنگ درست کرتے وقت پورا احتیاط سے کام لیں اور اگر نام درست کرتے وقت کوئی غلطی ہو جائے تو بار بار تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہو گا۔
