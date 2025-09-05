نئے راشن کارڈ کے لیے درخواست کیسے دی جاتی ہے؟ آن لائن اور آف لائن عمل کو جانیں

نیا راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے، درخواست دہندہ کو اپنے آدھار کارڈ یا دیگر شناختی ثبوت کی ضرورت ہوگی۔
Published : September 5, 2025 at 6:00 PM IST
نئی دہلی: حکومت کی طرف سے فراہم کردہ راشن کارڈ لاکھوں خاندانوں کے لیے لائف لائن کی طرح ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے وہ خاندان کم قیمت پر اناج اور دیگر ضروری اشیائے خوردونوش حاصل کرتے ہیں، جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا کے لیے راشن کارڈ ایک درست ثبوت ہے۔
اگر کسی شخص کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنی ریاست کے فوڈ اینڈ سول سپلائی ڈپارٹمنٹ کے پورٹل کی مدد سے آن لائن یا آف لائن راشن کارڈ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ نے ابھی تک اپنا راشن کارڈ نہیں بنوایا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیا راشن کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
راشن کارڈ کیوں ضروری ہے؟
راشن کارڈ بنوانے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ دراصل، یہ حکومت ہند کے نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد غریب اور مفلس خاندانوں کو اناج، دالیں، چینی اور مٹی کے تیل جیسی چیزیں رعایتی قیمتوں پر فراہم کرنا ہے۔
نیا راشن کارڈ حاصل کرنے کا آن لائن طریقہ کیا ہے؟
1- سب سے پہلے اپنی ریاست کے فوڈ اینڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ کی آفیشل ویب سائٹ پر جائیں
2- یہاں راشن کارڈ کی درخواست یا نئے راشن کارڈ کے لیے درخواست دینے جیسے اختیارات تلاش کریں
3- اس کے بعد آپ کو ایک اکاؤنٹ بنانے یا موجودہ اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کو کہا جائے گا
4- اب درخواست فارم کو درست اور مکمل معلومات کے ساتھ پُر کریں
5- اس دوران آپ کو نام، پتہ، خاندان کے افراد کی معلومات اور آمدنی جیسی تفصیلات دینا ہوں گی
6- اس کے بعد مطلوبہ دستاویزات کی اسکین شدہ کاپیاں اپ لوڈ کریں
7- اب فارم جمع کروائیں
آف لائن اپلائی کیسے کریں؟
1- اپنے قریبی راشن ڈیلر یا فوڈ سپلائی سنٹر پر جائیں
2- یہاں سے درخواست فارم حاصل کریں اور اسے پُر کریں
3- فارم کے ساتھ تمام مطلوبہ دستاویزات کی فوٹو کاپیاں ایڈ کریں
4- فارم اور دستاویزات جمع کروائیں
درخواست کے لیے درکار دستاویزات
نیا راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندہ کا آدھار کارڈ یا دیگر شناختی ثبوت درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ، راشن کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے، آپ کو خاندان کے تمام افراد کا آدھار کارڈ، ایڈریس پروف، جیسے بجلی کا بل، پانی کا بل، یا گیس کنکشن کا بل، خاندان کے سربراہ کی پاسپورٹ سائز تصویر اور خاندانی آمدنی کا سرٹیفکیٹ درکار ہوگا۔
