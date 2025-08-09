حیدرآباد، تلنگانہ: لفظ ٹیرف سال 2025 کے آغاز سے ہی کانوں میں گونج رہا ہے، اس کی آواز کبھی تیز، کبھی دھیمی ہوجاتی ہے۔ لیکن اس کی بازگشت میں اب تک کوئی کمی نہیں آئی۔ اس ٹریفک وار کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ہر حکمران اپنے ملک کی خاطر ایک دوسرے پر ٹیرف میزائل برسا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے دیگر ممالک کے لیے ٹیرف کی شکل میں بارودی سرنگیں بھی بچھا رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر ملک اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی آڑ میں اپنے اور اپنے ملک کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔
ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ٹیرف کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ کون کس پر ٹیرف لگاتا ہے اور کیوں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ٹیکس کیا ہے اور ٹیرف کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ آئیے اب ایک ایک کرکے ٹیرف کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ٹیرف کیا ہے؟
اگر آسان طریقے سے سمجھا جائے تو ٹیرف دوسرے ممالک سے خریدے یا بیچے گئے سامان پر عائد ڈیوٹی ہے۔ ہم اسے امپورٹ ٹیرف اور ایکسپورٹ ٹیرف سمجھ سکتے ہیں۔
ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے امریکہ نے ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ روپے مالیت کا سامان۔ بھارت سے امریکہ جانا وہاں 1000 مہنگا ہو جائے گا 1500. اس طرح، جب روپے کی چیز 1000 امریکہ پہنچتا ہے، یہ روپے میں دستیاب ہوگا۔ 50 فیصد ٹیرف کی وجہ سے 1500۔
اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ 50% ٹیرف لگانے کے بعد امریکہ جیسے ملک کو کیا نفع نقصان ہے؟ ایک طرح سے یہ اپنے شہریوں کے سر درد میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ اس کے شہریوں کو مہنگی اشیاء مل رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے اس بڑھے ہوئے ٹیرف سے بھارت کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت کیوں پسینہ بہا رہا ہے؟ وہ بھی سمجھتے ہیں۔
ایک ہی سامان کی خریداری پر 50 فیصد ٹیرف
اب ہم اس 50% ٹیرف کے کھیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ آپ وہ سامان استعمال کرتے ہیں جو ہندوستان سے وہاں آتا ہے۔ اب امریکا کی جانب سے ایک ہی سامان کی خریداری پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک ہزار روپے کی بجائے 1500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسی ہزار روپے مالیت کے سامان کے لیے اپنی محنت کی کمائی کے 500 روپے اضافی خرچ کرنے ہوں گے۔
اب اگر ہم اس کی دوسری تہہ کی بات کریں تو اگر آپ سامان خریدتے ہیں تو 2000 روپے۔ 50% ٹیرف میں سے 500 امریکی حکومت کے خزانے میں جائیں گے۔ اس کا براہ راست فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ اس کی حکومتی آمدنی بڑھے گی۔ یہ رقم ترقی پر خرچ کی جائے گی۔ دوسری طرف، اگر آپ بڑھی ہوئی قیمت پر وہ ہندوستانی سامان نہیں خریدتے ہیں، تو آپ وہاں دستیاب سستی مصنوعات خریدیں گے یا کوئی اور آپشن سوچیں گے۔
امریکی حکومت کو براہ راست فائدہ
اس بات کو غور سے سمجھیں۔ اگر آپ وہ درآمد شدہ ہندوستانی سامان خریدتے ہیں تو امریکی حکومت کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر اس ہندوستانی مصنوعات کے بجائے آپ امریکہ میں بنی اشیاء خریدنا شروع کر دیں تو ان کے ملک کا سامان فروخت ہو جائے گا۔ ان کی اپنی پیداوار بڑھے گی۔ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اگر ہم اسے اس طرح دیکھیں تو یہ 50% ٹیرف لگانے سے چاہے امریکہ میں رہنے والے ہندوستان سے اشیاء خریدیں یا امریکہ میں بنی اشیاء، دونوں صورتوں میں امریکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ انہی کو فائدہ ہوگا۔ یہ ان کے ٹیرف لگانے کا مقصد ہے۔ دوسرے ممالک بھی اپنی معیشت کو چمکانے کے لیے کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
یقین ہونا چاہیے کہ پیسے میں طاقت ہوتی ہے
اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس 50% امریکی ٹیرف سے ہندوستان کو کیا فوری اور طویل مدتی فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پیسے میں طاقت ہوتی ہے، جیسے ہی جیب خالی ہوتی ہے ذہن میں بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی امریکہ میں ہندوستانی اشیاء کی قیمت بڑھے گی، اس صورتحال میں کچھ لوگ خریدتے رہیں گے۔ کچھ لوگ سامان کی مقدار کم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی، کچھ لوگ دوسرے آپشنز یعنی ملتے جلتے سامان خریدنا شروع کر دیں گے۔
اشیاء کی برآمد میں کمی آئے گی
اس کا براہ راست اثر ہندوستان سے امریکہ کو برآمدات پر پڑے گا۔ ہندوستانی اشیاء کی برآمد میں کمی آئے گی۔ ہندوستانی تاجروں کو اپنی پیداوار کو کم کرنا یا بند کرنا پڑے گا یا پھر دنیا کے کسی اور ملک میں بازار تلاش کرنا پڑے گا۔ ایسے میں اگر ہندوستانی مصنوعات کی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو اس کی پیداوار سے وابستہ لوگوں کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہوگی۔ خام مال کی کھپت نہیں ہوگی۔ کمپنی کے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کا براہ راست اثر ہندوستانی معیشت پر پڑے گا۔ آمدنی میں کمی ہوگی۔ معیشت پر اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ممالک برآمدات پر دوسرے ممالک پر ٹیرف لگاتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان کے مطابق کام کرتے ہیں۔
ٹیرف کی کتنی اقسام ہیں
ٹیرف کی بہت سی قسمیں ہیں۔ امپورٹ ٹیرف اور ایکسپورٹ ٹیرف اہم ہیں۔ درآمدی ٹیرف درآمد کرنے والے ملک کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ ایکسپورٹ ٹیرف ایکسپورٹ کرنے والے ملک کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ مخصوص ٹیرف بھی لگائے جاتے ہیں۔ مخصوص ٹیرف ایک مقررہ فیس ہے۔ درآمد شدہ سامان کی فی یونٹ، وزن یا مقدار پر مخصوص ٹیرف لگایا جاتا ہے۔ اس میں اس چیز کی قیمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مخصوص ٹیرف عام طور پر بلک اشیا، زرعی مصنوعات اور صنعتی مواد پر لگایا جاتا ہے۔
درآمدی اشیا پر فیصد کی بنیاد پر اشتھاراتی قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اس میں قیمت کی بنیاد پر فیصد کی بنیاد پر ٹیرف کی شرح لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی بھی سامان پر 10 فیصد ایڈ ویلیورم ٹیرف لگایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 50000 روپے کے سامان پر 10 فیصد کی شرح سے 5000 روپے ہوں گے۔ دوسری جانب 100000 روپے کی اشیا پر 10% کی شرح سے 10000 روپے وصول کیے جائیں گے۔
ٹیرف کیسے کام کرتا ہے
دو یا زیادہ ممالک کے لیے ٹیرف کیسے کام کرتا ہے؟ اسے سادہ طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنا سامان بیرون ملک کسی دوسرے ملک کو فروخت کر رہا ہے تو وہ اس پر ٹیرف لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایکسپورٹ پر 10% عائد کرنے کا مطلب ہے کہ بھیجنے والے ملک نے خریدار ملک پر 10% زیادہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایسے میں دوسرے ملک کو یہ سامان زیادہ قیمت پر خریدنا پڑے گا۔
باہمی ٹیرف کیا ہے؟
اب بات کرتے ہیں باہمی ٹیرف کے بارے میں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ممالک پر باہمی محصولات عائد کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک ان سے 100% ٹیرف وصول کرے گا، وہ بھی ان سے 100% ریپروکل ٹیرف وصول کرے گا۔
ٹیکس اور ٹیرف کے درمیان فرق
حکومت عوام، کاروبار، اشیاء اور خدمات پر جو فیس عائد کرتی ہے اسے ٹیکس کہتے ہیں۔ دوسری طرف، ٹیرف ایک ٹیکس ہے جو خاص طور پر درآمدی برآمد پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو قسم کے ٹیکس ہیں۔ براہ راست اور بالواسطہ۔ جبکہ ٹیرف ایک بالواسطہ ٹیکس ہے، جو حکومت درآمدی سامان پر عائد کرتی ہے۔
ایف ٹی اے کیا ہے؟
ایف ٹی اے یعنی آزاد تجارتی معاہدے میں، دونوں ممالک ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا تو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ ہوا ہے۔
اگر اس طرح دیکھا جائے تو ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس ہے، جو کوئی بھی ملک اپنی درآمدات پر وصول کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصنوعات اس ملک کی سرحد کے اندر بنائی جائیں۔ تاکہ ملک کے دستکار، کسان اور تاجر مستفید ہو سکیں۔